台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案將於9日投票，備受政壇關注。國民黨副發言人楊植斗指出，罷免林昶佐總部高毓安5日與林本人見面，親手遞上「挑戰書」，希望能與林來場直球對決的辯論，林卻指回了一份書面說帖；直到投票前夕，林都不願與在地年輕人公開辯論，一副「已讀不回」的樣子。此消息引發熱議，不少網友留言猛酸林昶佐。

楊植斗7日在臉書發文表示，高毓安5日與林昶佐親自見面並送出挑戰書，希望來場公平的辯論，但林卻敷衍公民團體，只給了一份書面的說帖，然後就「已讀不回」，只忙著準備大型選舉造勢，卻不願與在地年輕人公開辯論。

對此，楊植斗痛批「不敢辯論的林昶佐，怎麼抗中保台？」楊強調，肇事逃逸的陳柏惟，惹出麻煩卻沒肩膀扛責，憑什麼相信他會抗中保台？曾被質疑閃兵的林昶佐也相差無幾，因為連年輕人的辯論邀請都不敢接受，缺乏勇氣與擔當，如何保衛國家？如何守護台北？如何照顧萬華？

此文獲超過2000個讚、超過160則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「笑死，不是很大聲」、「貽笑大方」、「果然只會唱歌不會辯論」、「他只會唱歌和舔綠！」「只敢面對長輩，遇到真正有實力的就退縮」、「真的是顏色對了就無往不利」。