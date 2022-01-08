許姓男子昨天（7日）深夜11時許駕駛小貨車，行經宜蘭縣員山鄉員山路一段時，疑因過彎不及衝向對向車道，還波及4輛停在路邊的小客車，許姓男子與乘客林姓男子受傷，2人由救護車送往醫院救治。
駕駛小貨車的許男，車禍前是沿員山路一段往宜蘭市方向行駛，行經員山路一段480巷口附近，疑因過彎不及衝向對向車道，許男全身多處擦傷，林男全身多處撕裂傷，2人送往陽明交通大學附設醫院救治。
小貨車發生車禍時，並未傷及到其他民眾，警方表示，駕駛許男有無酒駕情事仍須待醫院抽血檢測，詳細肇事原因待後續調查釐清。
許姓男子昨天（7日）深夜11時許駕駛小貨車，行經宜蘭縣員山鄉員山路一段時，疑因過彎不及衝向對向車道，還波及4輛停在路邊的小客車，許姓男子與乘客林姓男子受傷，2人由救護車送往醫院救治。
駕駛小貨車的許男，車禍前是沿員山路一段往宜蘭市方向行駛，行經員山路一段480巷口附近，疑因過彎不及衝向對向車道，許男全身多處擦傷，林男全身多處撕裂傷，2人送往陽明交通大學附設醫院救治。
小貨車發生車禍時，並未傷及到其他民眾，警方表示，駕駛許男有無酒駕情事仍須待醫院抽血檢測，詳細肇事原因待後續調查釐清。
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