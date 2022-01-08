《光明日報》報導，面對區域疫情，作為全球第三個年貨櫃吞吐量超3000萬箱的港口，寧波舟山港封區不封港。在確保管控的同時推出一系列「硬核」保供舉措，切實保障外貿進出口穩定順暢。1月1日至4日18時，寧波舟山港完成貨櫃吞吐量36.6萬標準箱，與去年同期持平。

1月1日，浙江省寧波市北侖區發現1例核酸檢測陽性人員後，啟動了I級應急響應，全區實施臨時封閉管理。寧波舟山港運輸生產平穩有序事關全球物流鏈、產業鏈暢通。

在封區的第一時間，浙江省海港集團、寧波舟山港集團針對進出港口的貨櫃車，同步開通從北侖、柴橋、郭巨、穿山四個高速公路口至各貨櫃碼頭的雙向綠色通道，並畫定5條專門的進出港線路，全程專人專車、封閉定道。

同時，集團與北侖區政府聯動，開展3天2次核酸檢測，對符合條件的集卡駕駛員發放集卡專用通行證。「現場辦證很方便，整套流程下來不到5分鐘就有結果。」寧波臣凌物流有限公司集卡司機陳廷說。至1月5日8時，寧波舟山港已累計辦理集卡專用通行證10135張。

為保障浙江全省外貿進出口物流體系正常運轉，寧波舟山港對3天內2次核酸檢測陰性、14天內未到過中高風險地區且健康碼為綠碼的集卡司機，按有關程序篩查報批後，納入健康碼「白名單」管理。「白名單」與綠碼具有同等效力。全省各地對往來寧波北侖區域的「白名單」集卡司機，不得實施勸返或禁入等限制措施。「不擔心被勸返或者限入，我們才敢接寧波市外的業務！」對於常年跑省內集裝箱運輸業務的寧波天元國際物流有限公司集卡司機薛建橋而言，這項政策無疑讓他吃了顆「定心丸」。

與此同時，寧波舟山港還通過為集卡司機開通24小時受理電話、協調船公司均衡物流通道、統籌全省港口資源、發揮水水中轉和海鐵聯運優勢等舉措，切實提升服務水平。據統計，寧波舟山港近日內支線中轉業務量與去年同比增長17.8％，海鐵聯運箱量與去年同比增長35.6％。