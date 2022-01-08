疫情升溫蔡英文輔選行程照常跑 柯文哲：不要太焦慮平常心就好

台中第二選區立委補選明天投票，行政院長蘇貞昌取消選前之夜站台，不過，蔡英文總統行程則照常，挨批選舉比防疫重要。台北市長柯文哲8日表示，他個人主張平常心，該怎麼應付就怎麼應付，不要太焦慮。

疫情升溫，蘇貞昌取消今晚替黨籍候選人林靜儀站台，但蔡總統說等等看狀況。柯文哲對此表示，他沒有什麼批評的意見，該怎麼做就怎麼做，語畢又把話題轉向疫苗預約，指稱系統一下子15分鐘湧入2.3萬人，所以會卡卡的，但大家不要緊張，因為到下午5時前都可以預約，不要一直去試。

柯文哲提醒民眾，要是覺得有比較慢，晚1個鐘頭再來預約，反正到下午5時，還有就算下午5時前沒有預約到，也不必緊張，因為下周一早上系統會重開，經過這次市府可以更精確估計下一次要開多少量，請大家不要焦慮、緊張，預約不到不要一直點，一直點沒有用。

媒體追問蔡總統被批評選舉比防疫重要，柯文哲則重申，他沒有意見，其實疫情是這樣，他主張平常心，該怎麼應付就怎麼應付，不要太焦慮，該打疫苗就打疫苗。