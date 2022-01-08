退役明星投手席林（Curt Schilling）對於棒球名人堂已不抱期待，他去年還差16票才跨過75%門檻，他請求作家票選將他除名，不願再遭受每年落選的屈辱。席林拿過3次世界大賽冠軍，他是季後賽戰神，累積11勝2敗（世界大賽4勝1敗）、2.23自責分率，以「血襪」的戰功幫助紅襪摘下2004年世界大賽冠軍，打破86年魔咒。

美國棒球作家托馬斯（John Tomase）今年初在NBC體育寫道：「席林不需要我的同情與選票，但他兩種都會得到。」依規定只要獲得5%選票就會被留在候選名單裡，所以今年席林還在，並且是最後一次在名單裡（第10次）。從目前的選票數來看，席林依然沒有希望。

席林批評美國棒球作家協會是一群懦夫，他們害怕政治正確的風向而不敢投票支持。「我希望讓資深選手委員會（Veterans Committee）來投票決定，他們才是真正有資格評斷球員的人。」

大聯盟始終都有政治力量存在，即使成績不如席林的黑人選手，也可能因為是黑人球員的先驅者而入選名人堂。席林沒有禁藥問題，但他公開歧視穆斯林和跨性別的發言，讓他敗掉夠多的關鍵選票而被拒之門外。

作家托馬斯以A-Rod（Alex Rodriguez）為例，A-Rod犯下的「禁藥罪行」比席林嚴重百倍，但是A-Rod懂得跟業界與媒體保持良好關係。席林與棒球界漸行漸遠，還幾次出現在FOX新聞台（右派媒體），他叩關多年失利的原因總離不開政治，托馬斯表示他打從心底同情這個傢伙。