近年因新冠肺炎疫情肆虐，許多異地夫妻情侶及家人相見的時間也因此變少，影后舒淇6年前與馮德倫結婚，昨(7日)她報平安透露相隔兩年後終於又回到香港，她更難得曬出馮德倫的照片，開心寫下：「一回來就喜氣洋洋」，原來馮德倫超有心，見老婆回家便送上紅包大禮，夫妻倆難得放閃的互動也引來網友回：「終於團聚了」。

舒淇2016年和馮德倫宣布閃婚，去年她上陸綜《五十公里桃花塢》，被問到和馮德倫相識20多年為什麼沒有一開始就來電？她笑說：「我看不上他！」更進一步霸氣解釋：「我合作的都是劉德華、金城武那些，輪得到他嗎？」讓另一位嘉賓辣目洋子笑翻，也引來網友盤點舒淇過去可封是「男神收割機」，傳過緋聞或合作過的對象不僅劉德華，還有金城武、梁朝偉、鄭伊健、謝霆鋒、張震、吳彥祖等，讓不少粉絲相當羨慕。

舒淇昨曬出馮德倫照片。（圖／翻攝自sqwhat IG）

昨舒淇曬出在飛機上的照片，感慨寫下：「將近兩年沒回港了，熟悉的廣播、熟悉的座位、熟悉的人，彷彿一切都沒有變過，就是臉上多了面罩口罩，因為疫情，回家的路變遙遠了，珍惜，珍惜你身邊還在一起的人，珍惜每分每秒，感恩，我們都還在，落，nice night」，接著她就曬出到家偷拍馮德倫的照片，興奮表示一到家就收到老公和家人的紅包，「一回來就喜氣洋洋」。

但見此，有部分網友驚訝舒淇竟然不用隔離就可以直接見到老公，有網友回應香港有豁免檢疫措施，只要是有效的香港居民，附上回港3天前的新冠肺炎核酸檢測陰性報告證明正本，該機構須獲得認可，並填妥衞生署電子健康申報的「回港易」綠色二維碼，就可免受14天檢疫期，其他網友也緩頰：「噴人家沒有隔離前先看一下規定好嗎？」、「管這麼多」、「一回家就賞心悅目」。

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