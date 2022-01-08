美國未列疫情高風險國家，遭外界質疑遇美國就轉彎，衛福部長陳時中還稱乾脆所有高風險國家都取消。台北市長柯文哲8日表示，科學還是一切，防疫政策還是要按照數據來做決定，不應當出現這種很奇怪的政策，在現行入境檢疫規定基礎上，來想辦法擋住，希望這波可以平安度過。

根據統計，近10天境外移入個案逾5成為美國入境，但美國卻未被列為「重點高風險國家」，面對外界連日質疑遇美國就轉彎，陳時中表示，可以考慮，但目前沒有想說特別去刪除重點高風險國家，隨後乾脆說要拿掉也可以啦，免得大家一直在問。

台北市長柯文哲。（張立勳攝）

柯文哲今指出，理性、務實、科學，政治上有攻防，但原則上是這樣，科學還是一切，就算陳時中不懂，陳時中後面的幕僚都和他是同一批老師教的，不應出現這種很奇怪的防疫政策。

他說，目前台灣入境到底哪個是危險地區，這要弄清楚，防疫政策還是要按照數據做決定，現在說要不要再改變檢疫7＋7或14＋0，已經來不及，因為旅館都預訂，在這基礎上，「我們來想辦法擋住，希望這波可以平安度過。」