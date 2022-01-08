前總統馬英九、國民黨立委蔣萬安上午到草埔市場發放春聯。（趙婉淳攝）

中二補選在即會去幫顏寬恒？ 馬英九：要我去我就會去

中二立委補選明天投票，國民黨候選人顏寬恒今晚將在沙鹿沙角公園舉辦「人民之夜」，外界關注國民黨大咖是否到場，以拉抬氣勢，前總統馬英九今天表示，他們如果要我去，我就會去，但目前沒有邀請，顏家也有其選舉策略的考量。至於黨主席朱立倫是否不該缺席選前之夜，馬說，朱立倫應有他的規劃，就整個選情的考量，決定他要不要去。

馬英九、國民黨立委蔣萬安上午到草埔市場發放春聯，面對外界質疑朱立倫在此次台中立委補選中，似乎角色並不明顯，是否認為朱應該多幫忙，甚至不缺席選前之夜，蔣萬安說，「朱立倫之前就有去台中幫忙，我們和顏寬恒都一直保持聯繫，顏家對此次補選有既定的步調與規劃，強調在地經營與服務，前幾天立委有共同拍影片為顏寬恒加油打氣」。

選舉前夕，顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標因被爆出母親墓地疑涉違建，氣到身體不適住院，引發各界關注。被問到是否有致電關心顏清標，馬英九說，「他應該身體不錯吧！應該很快就可以出院」，媒體追問細節過程，馬則笑答，「我們一定會全力幫顏寬恒輔選」。

今年適逢地方選舉，台北市長初選可望在2月底、3月初登場，被問到有無規劃何時對外正式表態參選，蔣萬安仍未鬆口，僅說疫情逐漸升溫，昨天指揮中心也宣布新的政策，接下來要過農曆春節，很多國人要返台，民眾最關心的還是希望能守住疫情，各自在崗位上把自己的角色扮演好，才是最重要的。

媒體追問，蔣萬安前天在萬華設服務處，今天到松山發春聯，是否是參選台北市長的起手式，蔣萬安說，每年過年前都會在選區的市場發放春聯與紅包袋，法律諮詢據點也陸續擴大服務，前天在萬華第一次設心理健康諮詢的服務，就是要走入地方、深入人群、扎實為民服務，「這一直是我的初衷」。

至於是否願意幫蔣萬安加油打氣，馬英九指出，蔣萬安如果決定要參選，一定會幫忙，只要代表國民黨參選，我一定幫忙。隨後，高喊「蔣萬安，加油」，婦女部主任林麗蟬則加碼喊「蔣萬安，凍蒜」。