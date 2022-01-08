疫情升溫，外界擔心餐廳隨時會禁止內用，台北市長柯文哲8日表示，按照標準是1天有10例不明感染源的時候，就要停止內用，政治上不要老是在喊什麼超前部署，適當部署就好，按照科學數據穩紮穩打。

柯文哲指出，按照標準是1天出現10例不明感染源的時候，就要停止餐聽內用，但是政治上隨便一個決定都會影響民生。

他表示，市府在監看數據非常清楚，去年雖然很多人因為新冠肺炎病死，「但是餓死的比病死的多，只是沒看數據而已，所以我們政治上不要老是在喊什麼超前部署，適當部署就好，按照科學數據穩紮穩打。」