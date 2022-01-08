無黨籍立委林昶佐罷免案投票前夕，罷昶總部8日在青年公園舉行祈福追思音樂會，呼籲大家投下罷免同意票，吸引許多支持者參加。（趙雙傑攝）

朱立倫遭指畏戰才冷處理罷昶 趙少康：別怕被當戰犯

台北市無黨籍立委林昶佐罷免案明日投票，國民黨遭控冷處理罷昶案，黨主席朱立倫至今沒出面站台更成箭靶，質疑藍營畏戰。中廣董事長趙少康表示，相信黨中央有其他考量，反正各自做該做的事，別怕做完被說戰犯，畢竟畏首畏尾什麼都做不了，他也透露朱立倫昨有打電話催票，這是分進合擊。

中廣董事長趙少康。（黃婉婷攝）

北市議員鍾小平今上午於萬華青年公園，舉辦罷免林昶佐造勢大會，邀集前台北市長郝龍斌、趙少康等人，現場聚集約500名支持者，他也準備近1000顆價跌的包心菜，當作婆媽們的罷免小物，要讓林昶佐盡快「打包回家唱歌」。

北市議員鍾小平今上午於萬華青年公園，舉辦罷免林昶佐造勢大會。（黃婉婷攝）

趙少康接受媒體訪問時批評，作為總統應該懂何謂輕重緩急，現階段台灣疫情升溫，每天境外移入、社區感染很嚴重，蔡英文總統卻南北跑，替台中第二選區林靜儀、林昶佐輔選，「這是總統應該做的事情嗎？」

鍾小平也準備近1000顆價跌的包心菜，當作婆媽們的罷免小物，要讓林昶佐盡快「打包回家唱歌」。（黃婉婷攝）

由於美國尚未列為疫情高風險國家，趙少康怒指，蔡政府遇到美國就轉彎，美國對我們好是一回事，但回國的確診者有一半確診都從美國進來，列成高風險國家是種保護，如果將南非回國者送到集中檢疫所，為何美國不比照？是集中檢疫所不夠嗎？不然就是將其分流，走單獨的海關、行李檢查，這比較簡單。

至於中油虧損問題，趙少康則轟，蔡政府的能源政策搞什麼要講清楚，不漲價能壓制多久，這不可能，台電也是累積虧損達600億，但中央又不說綠能做不到怎麼辦，電費要漲多少也應告訴鄉親，而不是一路騙騙騙。

郝龍斌受訪時則痛批，民進黨動用國家機器，所有人都應對此表示抗議，呼籲萬華民眾務必出來投票，只要公投返萊豬的朋友都出來投票，罷免就可以完成。至於朱立倫沒到，他則閃爍其詞，僅說他到這裡來就表達對這件事的看法了。