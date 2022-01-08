美國12月非農數據大爆冷，新增就業人數19.9 萬人，遠遜預期40萬人，美債殖利率持續飆升，引發市場恐慌賣壓，拖累周五（7日）費半指數暴跌近3%，包括超微、輝達都重挫，但台股ADR跌勢更猛，台積電、聯電ADR狂殺4%左右，提醒台股投資人當心下周指數面臨萬八關卡保衛戰。

美國勞工部周五公布，12月非農就業人口僅增加19.9 萬人，遠遜於市場預期的40萬人，但失業率下降至3.9%，為新冠疫情爆發以來，失業率首度降至4% 以下，顯見勞動市場逐漸吃緊。

華爾街分析師認為，這份非農報告給鷹派官員更有力證據，聯準會（Fed）3月升息幾乎成定局。全球最大對沖基金橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，Fed今年升息十分合理，預估升息對經濟影響輕微，但將重創某些泡沫過多的科技股。

周五美股四大指數連續第3天下滑，周線全面收黑，道瓊指數小跌4.81點（或 0.01%），收在36231點；那斯達克指數下跌144 點（或 0.96%），收在14935點；標普 500指數下跌19點（或 0.41%），收在4677點；費城半導體指數狂殺112點（或 2.88%），收在3796點。

在個股部分，五大科技股僅小幅漲跌，蘋果漲 0.09%；亞馬遜下跌0.43%；Alphabet（google母公司）跌 0.53%；Meta （原臉書）跌 0.20%；微軟漲 0.05%。

受到10年期美債殖利率飆升至1.769影響，費半成分股淪為殺盤重心，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）都挫跌逾3%；高通下跌2.98%；應用材料狂跌3.54%；英特爾、美光均下跌逾1%相對較輕。而台股ADR跌勢更猛烈，台積電ADR暴殺3.87%；聯電 ADR狂瀉4.26%。

摩根士丹利則認為，科技股拋售潮應接近尾聲，美國過去5次升息引發科技股賣壓， 歷史數據顯示，高估值科技股跌幅中位數約18%，而目前已跌15%。預估標普500和那指未來兩周還有下跌空間，儘管科技股賣壓將結束，但若美債殖利率持續攀升，科技股恐還有更大的修正壓力。