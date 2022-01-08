桃園機場群聚感染事件擴大，行政院長蘇貞昌8日上午召開擴大防疫會議，中央疫情指揮中心表示，目前疫情尚在可控範圍內，擴大篩檢8500人後，相關確診個案目前均有脈絡可循，近日也將針對可能的潛在接觸者進行擴大篩檢措施，而目前醫療量能充足，尚可因應疫情。

有關潛在接觸者的擴大匡列，蘇貞昌請內政部警政署及地方政府密切合作對接觸者進行匡列，並儘速針對相關人員進行篩檢。

由於本次群聚事件與機場及防疫車隊的防疫措施落實狀況有高度關聯性，近日已有退休醫護人員組成「護理台灣隊」，未來將進入機場觀察相關工作人員對於防疫措施的落實情形及操作細節，針對退休醫護願意站出來組隊幫忙，蘇揆請指揮中心給予支援。

此外，指揮中心7日已宣布擴大第三劑疫苗的施打對象範圍，疫苗接種地圖有塞車狀況，但現已恢復正常，蘇揆希望指揮中心持續呼籲民眾盡速接種疫苗，以增加全體國人的保護力。

蘇貞昌指出，擴大第三劑疫苗施打對象的措施，可施打人數已從40萬人增加至760餘萬人，雖多數地方政府向指揮中心表達各地衛生局的量能足以因應，但為使日後施打作業能夠順利進行，請行政院秘書長李孟諺召集相關部會討論，並更新1922中央預約系統的設計，在必要時可重新上線。

今日與會者包括行政院副院長沈榮津、李孟諺、發言人羅秉成、衛福部次長薛瑞元、內政部警政署長陳家欽、衛福部疾管署長周志浩、醫福會執行長王必勝等。