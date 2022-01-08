美國拉斯維加斯的「CES消費電子展」已在上周圓滿落幕，今年因著疫情而催生出不少與自我檢測有關的科技新品，連帶著與健康、運動等有關的商品大幅增加，還有近年不能少的永續環保相關議題新產品也在CES中亮相，此次將介紹多款今年獲得消費性電子展創新獎CES 2022 Innovation Awards及最佳創新獎Best Of Innovation Awards的新品。

Aguardio G2 – Aguardio & Xtel Wireless（翻攝CES官網）

Aguardio G2主打當用戶安裝其在浴室內，通過傳感器和大數據的結合，以改變淋浴行為，並縮短淋浴時間，而且不必與管道安裝連結的情況下，即能識別淋浴的狀況，據薩里大學的研究發現，其能有助使用者縮短淋浴時間最多減少30%，待機時其會顯示QR Code，方便使用者能輕鬆了解淋浴、省水提示等資訊，當中的警告系統更可提早發出浴室健康狀態及預測任何黴菌風險。

bebelucy: AI Based Smart Baby Crib -Emma Healthcare Co.,Ltd.（翻攝ICPI WEEK 2022 YouTube頻道）

bebelucy為透過機器學習技術與手機APP的連結，去觀嬰兒的健康訊息與周邊環境而打造的智慧家具，不僅能以遠程PPG技術在鏡頭上測量心率、體溫、呼吸頻率，去進行AI嬰兒生物信號監測， 更能監測嬰兒周遭的溫度、溼度和空氣質量，而且還有提供舒適睡眠、尿液和糞便檢測等功能，更可透過藍牙及Wi-Fi連結手機以打造完整的IoT系統。

FreeStyle Libre 3 system – Abbott（翻攝Type One Talks YouTube頻道）

FreeStyle Libre 3 system為雅培獲得了最佳創新獎的新品，其結合了世界領先的連續血糖監測 (CGM) 系統，提供方便使用且價格合理的技術，改變了50多個國家及地區、近350萬人的生活，為世界上最小、最薄的葡萄糖傳感器，可佩戴長達14天之餘，而且比前兩代的感應器體積小上許多，通過戴在上臂僅硬幣大小的傳感器，每分鐘即能提供一次實時的葡萄糖讀數。

OtO Lawn – OtO Inc.（翻攝CES官網）

OtO Lawn智能灑水器在今年獲得了最佳創新獎，通過整合式的設備去進行自動澆水，更能應用在草坪和花園的照顧上，其會根據自家的草坪確切形狀以自定義澆水區，避免把水澆在人行道或小徑上造成浪費，最多可節省50%的水費，更能夠在智能手機上按下按鈕，即可施用對寵物、人類和地球安全的肥料和害蟲防治功能，而且利用太陽能供電，無需挖溝即能輕鬆安裝。

SonicFit – LUX Lab（翻攝CES官網）

SonicFit聲波健身墊為採壓電薄膜技術的健身管理墊，以PVDF聲波模塊的核心技術，產生最適合運動的10~20Hz低頻振動後，再傳遞給用戶的肌肉和體脂，訴求提升30%的健康效率，使用者也能在健身墊上進行各種類型的訓練，還能通過新的「Technology Fit Application」，在墊子的控制器界面即會顯示健康信息，以分析和管理運動規律和健康資訊。

TestNpass – GRAPHEAL（翻攝Graphene Flagship YouTube頻道）

獲得今年最佳創新獎的TestNpass是一個獨立數位「測試條」，將其連接到智能手機、經測試後，即會產生私密及安全的RFID通行證，其會篩選體液中的生物標誌，再產生時間戳的加密RFID標籤，更可通過臉部辨識以防止篡改，該技術更是第一個針對由體液中的Covid-19病毒感染所引起的抗體，可在不到5分鐘的時間內，提供安全的生物識別健康通行證，方便在人流量大的場所進行快速和重複篩查。

Petnow The Nose Print Identification App for Dogs – Petnow Inc.（翻攝Petnow Inc. YouTube頻道）

Petnow為今年唯一與寵物有關，且獲得了最佳創新獎的智能手機APP，其採用了革命性的解決方案來識別如人的指紋般的狗鼻子，因為每隻狗狗的鼻紋均為獨一無二的，而Petnow就利用了AI來檢測、捕獲及區分不同狗狗的鼻子，並使用先進的識別技術以驅動狗鼻印登記系統，期待藉此打造一個沒有丟失或遺棄狗狗的世界。

OrCam MyEye PRO – OrCam Technologies（翻攝CES官網）

OrCam MyEye PRO為一款可磁性安裝在眼鏡架上的可穿戴輔助技術設備，以協助盲人、視障人士或有閱讀障礙的人士，實時及離線地去朗讀任何印刷文本、數字屏幕、識別面部並識別產品或條形碼、鈔票和顏色，該互動智慧閱讀功能可讓使用者去自定輔助閱讀體驗，更可以新的「Hey OrCam」去使用語音指令控制所有設備的功能和設定。