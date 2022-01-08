國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布第3劑疫苗間隔時間縮短為3個月，為了提升第3劑疫苗接種率，高市府整備防疫量能，宣布全市409家合約醫療院所皆可預約接種，並推出「打疫苗贈禮券」方案，75歲以上長輩1月底前在合約院所完成COVID-19疫苗接種，即贈500元禮券，18歲以上接種第1、2劑疫苗者，也可獲得200元禮券。

因應國內出現Omicron變異株本土確診病例群聚事件，加上農曆春節返國熱潮導致社區感染風險提升，中央流行疫情指揮中心表示，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12周（84天）以上的滿18歲民眾，應儘速接種第3劑疫苗，以提升免疫保護力。

高市府衛生局表示，為了提升第3劑接種率，市府防疫團隊已整備防疫量能，民眾在全市409家合約醫療院所皆可預約接種疫苗，每周可提供最大接種量為23萬劑，即日起至1月31日止，75歲以上長輩在合約院所完成COVID-19疫苗接種，不限疫苗種類和劑次，即贈500元禮券，另外，18歲以上在合約院所接種第1、2劑COVID-19疫苗者，也可獲得200元禮券。

高雄市長陳其邁表示，第3劑疫苗追加劑已經開打，符合相關施打規定的民眾，都希望能夠盡速施打第3劑，因為疫苗打完4個月、5個月之後，先前已施打的2劑疫苗抗體效價會逐漸降低，因此，非常有必要施打第三劑疫苗，尤其是工作和防疫有關的高風險族群更是必須優先施打。