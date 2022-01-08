桃機群聚目前共13人染疫，感染源尚不明，但由於機場工作人員眾多，因此桃園市長鄭文燦也說「傳播鏈恐不只一條」。而群聚案中多名個案的足跡多在桃園市，也讓不少當地居民緊張。對此，一名在超商工作的網友發現，大家現在都不好好掃實聯制了，只有少數年輕人會做，讓他很擔心「傳統市場」和「夜市」。

一名網友昨天在PTT上發文表示，他在雙北某間便利商店工作，近日發現大家幾乎都沒有檢查客人有沒有掃描實聯制，只有一些年輕人進出超商的時候，還是會乖乖掏出手機掃描發送訊息，但那些歐巴桑早就沒理實聯制了。

該網友指出，超商掃描實聯制的狀況都已經是這樣，傳統市場和夜市就更別說了，而大家這樣愛掃不掃、店家放縱不檢查的狀況，讓他很好奇政府究竟還有沒有在推行實聯制呢？大家到底還要不要認真做呢？因為他認眞檢查，反倒被大嬸嫌擋路。

貼文引起網友討論，不少人感嘆地說，這個制度還沒有取消啊！但很多人早就偷偷不掃了。「大部分都貼好看了吧！極少數會提醒」、「看過很多都是手機拿出來裝一下」、「很多阿伯都不掃啊」、「大部分沒掃都不會提醒了」、「你假裝有掃，店家假裝有看，政府假裝有用」、「我都不掃了」。

不過，也有一些網友表示，雖然看起來很多人都鬆懈了，對於實聯制也是愛做不做，但還是有少部分的地方持續落實這項措施，像是電影院、少數餐廳、百貨公司與好市多等場所，在顧客入場之前都有確實檢查。