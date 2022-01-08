今年1月1日起基本工資月薪調整為2萬5250元、時薪調整為168元，讓雇主勞動成本上升，不少雇主為了節省工資支出想方設法，如有勞工反映自己原本是以時薪計算工時，老闆卻要改用月薪計薪，反而使薪水變少，勞動部表示，如果未經勞資協議逕自變更，涉嫌工資未全額給付，可依勞基法處2萬至100萬元罰鍰。

如老闆原本按時計酬，以每月出勤22天計算、每天出勤4小時、時薪168元試算，每月薪水應為1萬4784元；但若改採按月計酬，同樣以每天出勤4小時試算、加計周休二日的30天計算，以基本工資月薪2萬5250元計算，則老闆只要給付1萬2625元。

勞動部條件司司長黃維琛表示，如果是學生打工族，因為時間較難事先得知約定時間，班表往往是本周排定下周班表，因此較常用按時計薪方式計算；但若如中高齡者等時薪工作者等往往可事先安排班表，事先約定每日工作時數，因此較適宜以月薪計算。

黃維琛說，但若資方未與勞工協商逕自變更薪資計算方式，導致勞工領取薪資減損，則涉嫌薪資未全額給付，可依勞基法處2萬至100萬元罰鍰。