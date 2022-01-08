一名何姓人夫帶友人到桃園某家摩鐵開毒趴，見到一名高中少女穿制服到房間找友人，不斷伸出鹹豬手摸胸襲臀，還支開其餘友人，將房門反鎖，硬上該名中少女，事後在場友人得知少女遭性侵，立刻帶著少女報警。但何男反控自己遭仙人跳，還被逼打手槍並將精液抹在衛生紙上，塗抹在少女下體，法院測謊後發現何男說謊，加上其餘證人指證歷歷，對她證詞不予採信，判何男4年6月，可上訴。

根據判決書記載，何姓男子與兩名友人前往桃園某汽車旅館開毒趴，少女則是身著高中制服與另一名友人到場會合，趁另兩名友人以服用多種毒品後，要求有人到房間拿東西而趁機反鎖，將著在房內性侵少女。但有人要返回房間時見房門遭鎖，通知旅館人員自外打開鐵捲門，進入房間後驚見少女遭到性侵，立刻陪同少女前往醫院驗傷採證，並經醫院通報員警處理。

何男向法官矢口否認猥褻、性侵，強調根本不知道少女年紀。當天是因為和老婆吵架，才和友人去汽車旅館，疑似遭到仙人，被其他友人控告性侵，甚至還逼簽50萬元的本票，經他嚴詞拒絕，但對方卻持槍敲他頭，還將他壓在沙發上，逼他打手槍將精液擦在衛生紙上。

少女證稱，當天她是穿高中學校制服，到現場後，三人看起都像在吸毒，後來被告叫我坐在他旁邊，我在床上吸一點笑氣，趁其他人出去買飲料時，何男就把她壓在床上指欽，「我說不要，我很怕，我才15歳」，後來何男就壓住我的身體性侵。但她力氣小根本反抗不了，又看到對方吸毒，當下也不敢跟男友說。

法官事後對何男進形測謊，均呈現說謊反應。法官也認為，少女涉世未深，社會經驗不足，初遇這種違反生活經驗之事時衝擊非常大，驚慌失措可見一般， 何男及辯護人均宣稱係遭人強迫打手槍及射精於衛生紙上，再遭少女塗抹在下體，係遭「仙人跳」。但法官駁斥，多種疾病（包括愛滋病）可透過精液傳染，將精液塗抹女性陰部，也有可能使女性受孕，此為一般人可知之常識。

法官表示，少女未婚且餘高中就學中，很難想像會為不一定成功誣陷勒索計畫，而甘冒受孕、生病甚而死亡風險，而在過程中她也表示很害怕懷孕，因此有要求何男要戴保險套或不能內射，如果少女真計畫周詳，她直接以沾有被告精液之衛生紙為證物誣指被告對其性侵害即可，不要告訴何男及辯護人強調用精液塗抹陰道深處之方法誣陷何男。因此依法辦處4年6月徒刑，仍可上訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！