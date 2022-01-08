桃園機場染疫事件擴大，台南市長黃偉哲8日說，台南目標就是力守台南不要發生本土案例，農曆春節將至，如果疫情再往上升溫的話，市府會考慮不開放試吃。

黃偉哲說，現在疫情有上升趨勢，面對如何防疫，大家都應該知道怎麼做，現在就怕鬆懈、怕防疫疲乏，故已請警察局、社會局、民政局、教育局等局處一起來幫忙宣導、做好防疫工作。

黃偉哲除呼籲各地方社團動員做防疫，也提醒民眾做好實聯制、戴好口罩，拍照時也不要拿下來；現在不鼓勵敬酒，民眾若參加婚宴喜慶，盡量不要敬酒，但可以逐桌致意，希望大家一起來遵守，度過難關。

黃偉哲也提到，桃機染疫事件最新一例發生在昨天，所以經過14天到1月21日若沒有新的病例，就算過這關，台南目標要力守不要發生本土案例，守住的話，就過個好年；守不住的話，過年大家就心情會比較不一樣，希望大家一起做好防疫。

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