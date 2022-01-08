台中市議員吳敏濟（左三）爭取市府災害預備金2800萬元進行搶修，並邀請相關單位舉辦復建工程說明會。（王文吉攝）

台中市議員吳敏濟（左三）爭取市府災害預備金2800萬元，進行大甲鐵砧山雕塑公園工程邊坡災害復建工程。（王文吉攝）

台中市大甲鐵砧山東北側邊坡去年不敵豪雨嚴重崩塌，掏空雕塑公園觀景台地基。台中市議員吳敏濟爭取市府災害預備金2800萬元進行搶修，另將觀景台內縮重建，工程已順利發包，預計2月中旬動工，9月中旬完工。

極端氣候豪大雨造成鐵砧山東北側持續崩塌，雕塑公園至少內縮超過10公尺，去年豪雨更造成東側觀景台基座懸空。市議員吳敏濟向市府爭取2800萬元災害復建工程經費，8日邀集市府財政局、風管所、東勢林管處等單位召開復建工程說明會，預計2月中旬動工。

吳敏濟表示，自2017年起他多次召集相關單位會勘研議改善方案，風管所在雕塑公園興建截水設施，林務局2018年時曾在鐵砧山北側局部施作攔沙壩，去年8月盧碧颱風豪雨，仍造成東側觀景台基座懸空，顯然效果有限。

觀景台地基遭掏空，台中市風景區管理所緊急派員拉上封鎖線，吳敏濟提到，他也隨即邀集市府及中央等單位會勘研商，要求市府務必做好雕塑公園排水問題改善以及東北側上邊坡修護工作，同時建議將觀景平台往後遷移，讓遊客仍可繼續遠眺大安溪風光。

台中市風景區管理所長林政勳感謝吳議員向財政局爭取災害復建工程經費，排水改善將新建截流溝與集水井等，導引90％水至成功路。邊坡整治包括坡頂將施作端樑、打地錨並灌漿，坡面做掛網植生，可減緩及降低災害發生，預防邊坡持續崩塌，預計9月中旬完工。

東勢林管處課長邵龍雨表示，崩塌地40公尺外的下邊坡屬林務局權管土地，該處10多年來持續進行邊坡整治，施做石籠護坡及坡趾穩定工程，投入約7300萬元，已分5期施作完成。

市府近年整建鐵砧山登山步道、雕塑公園及劍井，投入超過上億元經費，尤其雕塑公園親子遊樂設施啟用，假日吸引數千人次遊憩。吳敏濟表示，鐵砧山20多年來一直持續崩塌，人行步道離懸崖越來越近，希望市府重視遊客安全並隨時監測邊坡的狀況，也請林務局繼續向中央爭取經費護坡，共同保護好這座寶山。