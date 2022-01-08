【旅遊經 洪書瑱報導】

「2022台北茶花展」於昨（7）日於花卉試驗中心登場，活動至1月16日止，將於園區中展出難得一見的百年茶花，以及各式茶花盆景，搭配泰北國際雙語學校設計群科的藝術作品，以傳統名花「茶花」為主軸的茶花行，目前花況約莫5成，預計1月中旬為最佳賞花期，而園區除了茶花外，入口處種植了1萬3000餘株鬱金香和3000株風信子，最佳賞花期約為1月中旬。另園區也種植不同櫻花，約莫1月底為賞花期。若此時想先欣賞櫻花，倒可先行計劃至陽明山平菁街42巷，那裡的櫻花已開，花開約莫3-6成左右，民眾除了可以欣賞茶花之美外，也可展今年首波追櫻遊！

百年茶花區(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

百年茶花區(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

百年茶花區(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

茶花綻放(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

茶花綻放(圖：臺北市政府工務局公園處提供)

茶花今年展期自1月7日至1月16日止，於花卉試驗中心內茶花栽培從古至今有上千年歷史，為十大傳統名花之一。今年台北茶花展主題為「春花百韻」，以找尋初衷、探訪最原始的茶花為概念，展出難得一見的「百年茶花」，邀請民眾見證百年茶花之美，享受茶花帶來的視覺藝術饗宴。除了百年茶花為本次重頭戲以外，同時也會展出由各專家栽培的茶花盆景，並邀請泰北國際雙語學校設計群科共同參展，結合茶花盆景與藝術。

茶花隧道(圖：林涵青提供) 公園處處長黃淑如表示，茶花展舉辦多項活動，包括「茶迷世界」手工皂體驗、3張發票兌換茶花苗的活動，還有茶迷講堂，邀請民眾一起認識茶花世界，最後還有不定時的紅包拓印體驗活動，陪伴民眾們喜迎新春。公園處花卉試驗中心主任宋馥華則表示，今年除了特別展出百年茶花、邀請泰北國際雙語學校學生一同參展以外，更可至茶花隧道拍照留下與茶花美好的回憶。

平菁街櫻花花開約3-6成(圖：林涵青提供)

平菁街櫻花花開約3-6成(圖：林涵青提供)

平菁街寒櫻已綻美(圖：游美雲提供)

除了花卉試驗中心賞茶花外，目前陽明山平菁街42巷櫻花已開，每一年平菁街都是台北賞櫻花的前哨站，當地櫻花以寒櫻為主，寒櫻花開特色，花初期展現淡淡粉白、隨著時間轉為粉紅至深紅，預計這二週均為最佳賞花期！

※.花卉試驗中心地址資訊：

北市士林區仰德大道四段175巷32號