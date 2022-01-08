「歷史」在職業運動文化中扮演關鍵角色，攻城獅球團今年休賽季積極籌備「LIONATION博物館」，不僅能活化主場館內各區域空間，也能帶領大小獅紫軍更熟知球團歷史，博物館將於8日中午12點正式開放球迷參觀，地點位於攻城獅主場館內北側觀眾迴廊。

LIONATION象徵獅子國度，乘載著攻城獅創隊以來的點點滴滴。期盼球迷們都能細細品嚐館內文物，一同搭乘時光機深入了解攻城獅球團，未來球團將隨著時間累積持續擴大展示區，館內不僅有歷史事件的回顧，也特別設計球星互動區供球迷實測辛巴身高與臂展，LIONATION博物館將躍升為攻城獅主場熱門打卡景點。

LIONATION博物館共分為6大區域，分別是大事紀、隊史首戰區、實戰球衣展示區、球團紀念物、球星互動區、官方商品部。球團列出創隊以來發生的重大事件，以歷史照片、實體報紙搭配文字簡介帶領球迷一同回味過去。新竹街口攻城獅於2020年12月26日展開隊史首戰，球團保存主場館地板與木屑、首次得分紀念球、首勝紀念球、官方記錄表。球團也設立彩帶失誤事件專區，此區域展出當日誤觸之按鈕與提前噴發的彩帶，球團將引以為戒，記起此誤觸事件案例之教訓！

攻城獅球團借鏡國外職業球團博物館，精心規劃球星互動區提升球迷參與度，球迷可在辛巴牆前測量自身臂展與身高，感受獅王辛巴的驚人身材。除此之外，還有高國豪與吳岱豪的手印球，究竟職業籃球員的手掌大小有多驚人，歡迎球迷們至LIONATION博物館一探究竟。

LIONATION博物館內也設有官方商品部，有別於南側商品部，此區域不僅販售球團周邊商品，也將開賣眾多限量紀念性商品，分別是全隊球星親簽海報、球衣徽章紀念套組、球星親簽相框(預購)、球星實戰球衣(近期推出)。為讓本週末入場參觀球迷獲得意義非凡紀念物，也象徵每一位走訪過LIONATION博物館的獅紫軍皆是攻城獅的一份子，球團將於1月8日至1月9日限量發送「LIONATION開館紀念胸章」，每日限量500個，期待球迷們提早來到攻城獅主場，並於館內留下深刻回憶！