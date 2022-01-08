作家陳安儀昨發文分享去餐廳吃飯不愉快的經驗，因為她對「低消」兩字的認知與店家不同。她與友人點了上千元的餐點，卻被告知「飲料是低消」，讓她覺得匪夷所思，因為低消兩字的單位應是金額，因此應只要點餐價格有超過飲料的費用即可，為何還堅持要她點飲料？對此，業者也發文回應說，先前許多客人只拿麵包和甜點就入座用餐，造成營運困擾，因此今年起低消改為一杯飲料，但文字上的誤植應更正為（基本消費）為一杯飲品，如造成不便並非原意。

陳安儀昨在臉書上發文說，她去礁溪「奶油麵包」餐廳用餐時，遇到一件讓她覺得匪夷所思的事情。某天她去用餐的時候，點了一份義大利麵、早午餐、炸物、烤蔬菜和濃湯，對方詢問是否要加點甜點，但她考量到餐點價格不便宜，餐費已達千元，便婉拒了。不料，店員卻接著問她要喝什麼飲料，她就直接回說「我們不喝飲料，只用餐」。

陳安儀指出，店員聽了以後竟說「我們店裡的『低消』是一杯飲料！」這句話讓她不明所以，只好回說「我們點的東西已經遠超過『低消』啦！店裡一杯飲料大約120至180元左右，我點的餐點金額已遠超於此。」但店員卻堅持說「不點飲料就沒有符合低消！」讓她很驚訝，一度懷疑自己的耳朵有問題，但也耐心解釋說「低消」是最低消費金額的簡稱，因此低消是一杯飲料應是指「最低消費是至少一杯飲料的金額」，何況官網也沒說一定要點飲料才能內用。

貼文也引起網友討論，「好坑的規則」、「為了一杯飲料，把買了上千的顧客趕跑XD」、「這規定還真怪」、「奇文共賞」。不過，也有網友替店家緩頰說，菜單上面就寫「低消是飲料了」，意思就是請點一杯飲料，又不是寫說「低消150元」，這樣有很難懂嗎？

對此，業者也在臉書發文回應說，礁溪旗艦店開業以來，有太多客人拿了麵包與甜點就入座，堅持不做餐廳的消費，造成餐廳營運困擾。為了取其平衡，今年起內用改為「低消需為一杯飲品」，但文字上的誤植應更正為（基本消費）為一杯飲品，如造成不便並非原意。