新冠肺炎本土疫情升溫，截至昨日共累計13人確診，其中12人群聚。為因應通訊診療需求，有醫師呼籲健保署重新開放VPN使用身分證查詢雲端藥歷，避免重複開藥情況發生。健保署表示，考量醫療資料屬機敏個資，仍需以三卡認證查詢。由於現行「虛擬健保卡」也可協助完成三卡認證，健保署也鼓勵醫療院所導入「虛擬健保卡」系統因應。

不具名醫師指出，新冠肺炎疫情升溫後，民眾可能有通訊診療開藥的需求，但是通訊診療沒有病人健保卡無法查詢雲端藥歷，診所可能重複開藥，希望健保署再度開放VPN使用身分證查詢旅行史、雲端藥歷與管制用藥。

對此，健保署回應表示，考量民眾醫療資料係屬機敏個資，需透過醫師卡、醫療機構卡及民眾健保卡三卡認證後，再進行查詢，不建議重新開放身分證查詢。

健保署資2018年決議試辦「虛擬健保卡」，民眾免持實體卡也能就醫，醫護人員一機在手，即可完成三卡認證，並於雲端查詢健保就醫資料。根據健保署統計，目前已超過4.8萬民眾申請「虛擬健保卡」。

健保署長李伯璋表示，今年健保署擴大「虛擬健保卡」在居家醫療、遠距醫療及擴大視訊診療3大場域運用。為鼓勵民眾使用「虛擬健保卡」就醫、提升就醫全流程使用便利性，健保署正進一步完善系統及各項配套，鼓勵院所導入虛擬健保卡系統，提升民眾使用虛擬卡的可近性。