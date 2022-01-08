弘道老人福利基金會長青快樂學堂今天舉行「社區劇場」成果發表會。（弘道老人福利基金會提供）

弘道老人福利基金會長青快樂學堂今天舉行「社區劇場」成果發表會。（弘道老人福利基金會提供）

弘道老人福利基金會長青快樂學堂今天舉行「社區劇場」成果發表會。（弘道老人福利基金會提供）

弘道老人福利基金會在台中清水成立長青快樂學堂並開設「社區劇場」，8日舉行成果發表會，一群年齡加起來近千歲的阿公阿嬤，將「來去台東」這首歌改編成「來去紫雲巖」，演活自己生活周遭文化及在地社區美好記憶，精彩演出獲得滿堂彩。

弘道基金會將社區劇場導入長青快樂學堂，邀請唯劇場老師張庭溦來協助培訓長輩，並透過音樂治療師李芸玫的輔助教學，將音樂導入課程，長輩在13周的課程學習中，學習從肢體與情緒的開發到生命故事的蒐集，再由長輩演出跟自己生活周遭有關的生命故事，老師挑戰沒有劇本的方式，透過遊戲、音樂治療等方法，讓阿公阿嬤說出自己的過往生命經驗和故事，以唱歌、圖片、說故事、偶戲、小戲劇等各種活潑的表演方式來呈現，降低阿公阿嬤的壓力。

9位平均年齡80歲以上的阿公阿嬤，在社區劇場成果發表會上賣力演出，並演唱改編歌詞的「來去紫雲巖」，透過歌詞告訴年輕人，去廟裡拜拜要注意什麼，更讓大家想到清水信仰中心「紫雲巖」的文化歷史，大家一起將「廟宇的禁忌」用唱的表達出來，唯劇場老師張庭溦以及音樂治療師李芸玫用圖片在旁提醒引導，過程非常有趣，許多小朋友也到現場為阿公阿嬤加油。

90歲卓張梅阿嬤年輕時靠賣西瓜撐起家計，這次戲劇演出跟紫雲巖有關，讓她想起過去為了幫媳婦求子，到紫雲巖拜觀音求子，沒多久媳婦真的懷孕了。弘道社工師吳詠芯說，卓張梅阿嬤原本就很期待社區劇場演出，對於年滿90歲，也覺得是有福氣的歲數。其他演出的長者開心說，「好久沒這樣大笑了！」

弘道台中服務處處長陳國慶表示，台灣歷經COVID-19疫情三級警戒，長輩長時間在家，減少外出後，身體功能退化很快，也影響心理健康，感謝有7-ELEVEN把愛找回來公益募款持續支持社區劇場方案，長輩也盼到了疫情趨緩，盼到了快樂學堂復課，透過課程中的練習，抒發多種喜怒哀樂的情緒，進而放鬆身心，至2021年止，弘道已支持59場次的社區劇場開班，並約有1500名長輩參與成果演出。