林口警分局7日晚上22時起，為確保轄區治安、交通穩定與貫徹防疫措施並強力取締酒後駕車，經分析評估，選定林口及泰山區治安要點、危險駕車或酒後駕車的熱時熱點等交通要道，規劃區域性擴大臨檢及路檢盤查勤務，運用優勢警力實施威力掃蕩，展現警察打擊犯罪決心。

林口警深夜統合優勢警力，擴大臨檢拼治安顧交通穩疫情。(林口分局提供)

林口警深夜統合優勢警力，擴大臨檢拼治安顧交通穩疫情。(林口分局提供)

經了解本次擴大臨檢期間共計查獲違反毒品防制條例1件2人、通緝案1件1人及印尼籍逾期停留1件1人、告發交通違規23件、逕行舉發30件。另針對防疫工作，置重點於臨檢盤查居家檢疫身份者，共計313人次，透過強力取締，有效嚇阻居家隔離者與檢疫者，切勿違反防疫規範，違者將依法送辦。

為貫徹政府取締酒駕決心，林口警分局長陳忠龍也特別於臨檢時至轄內聚餐飲宴處所，加強宣導勿酒後駕車，現場並使用「宣導用呼氣酒精測試器」讓民眾體驗喝一杯啤酒可能超過酒測值標準，呼籲民眾酒後千萬不要開車，以免害人害己。

分局長陳忠龍表示，因應鄰近桃園地區疫情有社區感染情事，為能落實相關防疫規定，結合區域性擴大臨檢，透過大數據評估轄區治安與交通的熱時、熱點，針對治安要點與重要路段等實施擴檢，以臨檢路檢執行模式，有效掃蕩KTV、養生館、釣蝦場、汽車旅館等行業，期能有效穩定疫情與治安交通另針對民眾最厭惡的酒後駕車，也透過縝密勤務規劃，以優勢警力，封鎖重要路口實施強悍路檢執法，擴大打擊效能，壓制不法氣燄，同時加強毒品查緝，希望讓民眾有更優質的治安與交通環境。