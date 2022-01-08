新竹市政府近年積極打造好舒適、好景觀、好安全「3好步行環境」，近日獲全國交通安全最高榮譽「金安獎」6金肯定。（陳育賢攝）

新竹市政府近年積極推動人本路行空間，陸續投入3.72億打造步行城市，包括路口天空纜線下地化、退縮路口增設避車彎、宣導路口慢看停，更改善了超過17處通學步道，打造好舒適、好景觀、好安全「3好步行環境」，近日獲全國交通安全最高榮譽「金安獎」6金肯定。

市府表示，此次獲得金安獎6金項目分別為，交通安全教育全國第2組第1名、交通執法全國第2組第1名、交通安全宣導全國第2組第2名、交通工程全國第2組第3名；新科國中老師李怡萱獲績優導護教師獎、青草湖國小志工蘇竑森榮獲績優導護志工獎。

市長林智堅指出，步行城市計畫中，通學步道發揮關鍵串聯角色，他上任至今投入2.4億推動17處通學步道工程，除供學生通學使用，也改善社區居民散步休憩空間，讓社區、學校共好，更是行人交通安全的基礎，也盼透過通學步道「路」的建置，喚起用路人對交通安全的省思、關心與重視。

他同時強調，通學步道打造出「3好」步行環境，包括將校地及圍牆退縮，拓寬行走範圍讓行人「好舒適」；穿透式圍籬開闊行人視野，擁有「好景觀」；期許以學校步道為社區核心點，透過校際間步道點跟點的串聯，打造「好安全」人本步行城市等「3好」。

獲得績優導護教師獎的新科國中學務主任李怡萱表示，真正的愛就是讓彼此感到安心。每天站在校門口看著新科學子平安進入校園的踏實感覺，讓她有動力持續在交通安全崗位上努力，期盼自己成為孩子心中穩定的力量，努力守護孩子的通學路。

有青草湖國小「路口守護神」稱號的志工蘇竑森則說，導護志工需要鍥而不捨、持之以恆的努力。校方則感謝他的無私奉獻帶給青草湖國小優良的上學環境，同時也將他的關懷及愛心送到每個人的心中。

教育處表示，新竹市推動全齡交通安全教育不遺餘力，包含學校親師生、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心、社區、高齡者交通安全教育等，每年更辦理交通導護人員安全防護教育研習活動，增進志工專業知能，使志工執行勤務為學童安全多一分保障。

市府教育處同時指出，「金安獎」是全國交通安全最高榮譽獎項，交通部邀集各專家學者依據各項交通執行做專業考評，表揚促進道路交通安全績優團體及有功人員。新竹市在各局處及所有學校的合作努力下，110年度再獲金安獎6項佳績。