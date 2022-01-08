佛光山惠中寺與佛光山慈悲社會福利基金會，8日在惠中寺舉辦「慶祝法寶節寒冬送暖」活動，致送關懷金、生活物資等，讓社會綻放良善的光芒。（惠中寺提供）

主辦單位為做好防疫措施，將活動移到戶外舉行，義工們在崗位上歡喜服務，共同成就行「三好、四給」的善因好緣。（惠中寺提供）

佛光山惠中寺與佛光山慈悲社會福利基金會，8日在惠中寺舉辦「慶祝法寶節寒冬送暖」活動，邀請國際佛光會世界總會署理事長慈容法師等，致送關懷金、生活物資，讓福田戶舒解燃眉之急過好年共計關懷1820戶，除惠中寺發放1052戶，豐原、彰化以及南投、集集、雲林山區也有768戶獲得關懷，讓社會綻放良善的光芒。

佛光山惠中寺與佛光山慈悲社會福利基金會，8日在惠中寺舉辦「慶祝法寶節寒冬送暖」活動。社會局長彭懷真說，愛心也是一種事業，可以為大眾去服務付出，是廣結善緣的福報，由衷感謝惠中寺多年來，無論是在台中市區或豐原、大甲、國姓鄉等偏鄉地區，不斷地發送愛心與關懷。

惠中寺法師們引領福田戶恭讀星雲大師、禮佛獻燈祈福，祈願人人平安健康、歡喜過好年；企盼藉由關懷活動讓經濟陷入困境的家庭，感受到人間處處有溫情，身心獲得撫慰安頓。

慈容法師說，過去一年來疫情持續在全球蔓延，很多店家被迫停業許多人因而失業，讓弱勢族群經濟更是雪上加霜。佛光山隨緣盡力舉辦寒冬送暖活動，企盼福田戶能夠舒解鬱悶心情，進而親近佛教、轉化心念，身心能夠自在無礙，自然幸福健康。

三鋒機械股份有限公司總經理郭璦玫說，施比受更有福行善是最大的福報，可做為教育下一代的典範。惠中寺舉辦寒冬送暖活動，獲得大家的肯定與信賴，因此連續參加多年，希望藉此拋磚引玉，讓善的力量擴散循環。

佛光山慈悲基金會中區執行長陳碧月指出，今年雖然受疫情影響，仍持續舉辦寒冬送暖，中部地區還增加一成福田戶共計關懷1820戶，除惠中寺發放1052戶，豐原、彰化以及南投、集集、雲林山區也有768戶獲得關懷；感謝社會各階層善心人士 ，在疫情影響營收下，仍以慈悲喜捨心布施，讓社會綻放良善的光芒。