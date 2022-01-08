中市女軍官排長小美指控，前年2月間與同事在中市好市多購物吃飯後，同單位班長小林載她返家，先在車內伸鹹豬手環抱、頭靠在她肩上，還開口要求她撒嬌，「不撒嬌不開車」，上路時一路騷擾，連停車等紅燈都伸手勾摟肩，她越想越噁心向同事哭訴，並通報。小林到案全盤否認，台中地院認定小林「偷襲式」調戲為性騷擾，依違反《性騷擾防治法》罪判刑2月，得易科罰金，仍可上訴。林不服上訴，二審認為林上訴無理由，予以駁回。不得上訴。

事發時，女軍官小美職階排長，而小林是同單位的志願役士官班長。小美指控，2020年2月7日搭同單位同事小林的車，到中市好市多賣場與多名同事購物吃飯，下午2時許再搭小林的車要離開時，她隻身坐在副駕駛座，小林叫她不要滑手機，否則不開車，還要求她要撒嬌給他看，「不撒嬌不開車」。

小美指稱，小林還轉身雙手環抱她胸及肩部，碰及前胸鎖骨、肩部，還將頭靠在她肩上，她以手擋撥，要求他「不要這樣」，他才坐回駕駛座縮手，她一直要求要回家，小林才把車開出停車場」不過，一路性騷擾動作不斷，甚至連停車等紅燈時，還一手握方向盤、一手伸過來要搭摟肩，她飽受驚嚇用手撥開，但仍故作鎮靜與他閒聊。

小林將車開上高速公路後還不罷休。小美表示，小林還詢問她男女交往狀況，還問「通常交往多久會發生性關係？」，她心裡很不舒服，答覆：「2、3個月」應付，車子下交流道後，因小美購物時先墊錢，小林將車開到飲料店前，拿千元大鈔讓她下車買飲料，找開錢後攤還。

小美說，她當時頭腦一片空白，買飲料時並未向店員求助，事後，越想越噁心才向朋友及同事說此事，並向單位輔導長通報。2名同事作證，小美講起此事，情緒不穩崩潰大哭，事後都無法睡好、頻做惡夢。

小林到案坦承搭載小美，但否認性騷擾，辯稱兩人在車上只有聊天，他並未對小美做出不禮貌的舉動及碰觸，但法官審酌兩人僅為同事關係，平日閒聊，但互動普通，不太連絡，並非親近友人，小林環抱偷襲式、短暫觸摸的舉動有調戲含意，至被害人不舒服及感到遭冒犯，認定為性騷擾。不採信小林說法，依違反《性騷擾防治法》罪判他徒刑2月，得易科罰金。

但林男不服上訴，二審合議庭審酌，林男利用被害人不及抗拒機會，觸摸女方身體隱私部位，不尊重他人對於身體之自主權利，且造成被害人心理陰影及恐懼，犯後仍否認犯行，迄今未與女少尉和解，一審認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，上訴為無理由予以駁回。