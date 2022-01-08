隨著哈薩克因長期民怨導致嚴重內部衝突，英國廣播公司(BBC)8日直擊該國最大城市阿拉木圖，指出過去因布滿綠色植物而生氣盎然的繁華之都，街頭酒館與餐廳林立，如今卻像末日電影場景一般充滿死亡與肅殺的氣息。
BBC記者開著車在街上四處遊蕩，空氣仍瀰漫著汽車燒毀的味道。街頭人煙稀少，大部分的人仍不敢上街。軍隊與鎮暴警察封鎖阿拉木圖的各種大據點，阿拉木圖是抗議活動的重點。
當記者趨車接近廣場上的士兵，士兵們紛紛大吼起來，並對空鳴槍、警告記者不可靠近。BBC記者指出，過去阿拉木圖是個繁華都市，隨處可見綠色植物，街頭上到處都是餐廳與酒館。
如今商店與銀行或遭破壞、或遭洗劫，恐要好長一段時間才能恢復。大部分的毀損集中在抗議民眾一開始聚集的大廣場周圍。周遭的媒體大樓遭破壞，市長辦公室也被燒毀，到處都是黑煙瀰漫，導致眼前只能看到一片漆黑。
截至7日，已沒有任何抗議的跡象，只有1小群人聚集在遭毀壞的建築物附近，拿著手機拍下殘景。不過，仍可聽到槍聲與爆炸聲，可能是鎮暴用的手榴彈。BBC指出，乍看之下以為是起霧，隨即意識到可能是催淚瓦斯或手榴彈產生的煙霧。
當訪問鄰近居民時，明顯感覺到他們又震驚又憤怒。抗議在哈薩克史無前例，當地民眾對抗議能如此快速的蔓延，並演變為暴力鎮壓感到震驚。部分人則樂見俄國與其他鄰國部隊抵達，希望他們能盡快協助恢復秩序。
1名婦女指出，政府在一開始就應該展現更堅定的立場。「假使他們一開始就使用武力，就不會引發動盪。也許害怕國際譴責，害怕使用武器，結果現在變成甚麼樣」
當然，也有人對抗議者表達同情。許多抗議人士來自農村地區，工資低、生活困難。1名22歲的廚師表示，「我能理解抗議者要求。我們工資沒有成長，大多數的人都在努力掙扎。但如今卻是搶劫與流氓行為，老百姓卻正受苦，這一切必須停止」。
阿拉木圖現在糧食短缺、大型超市關閉，商店只收現金，卻很難找到提款機。網路也斷掉了，攔計程車顯得很危險。由於網路中斷、手機無法正常操作，難以得知城外到底發生甚麼事，謠言滿天飛卻很難查核。
以前哈薩克也曾發生動亂，但都是局部性的騷動；這是第一次大規模抗議，也是主要機場遭到攻擊。抗議的導火線雖然是燃油價格的提升，卻反映出民眾對政府的普遍不滿。
自總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）2019年卸任以來，民眾希望繼任的總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）帶來變革；真相卻是傳統精英依舊掌權。即使抗議活動暫時畫上休止符，但民眾不滿還是存在，另一次引爆點正在醞釀中。
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