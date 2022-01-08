隨著哈薩克因長期民怨導致嚴重內部衝突，英國廣播公司(BBC)8日直擊該國最大城市阿拉木圖，指出過去因布滿綠色植物而生氣盎然的繁華之都，街頭酒館與餐廳林立，如今卻像末日電影場景一般充滿死亡與肅殺的氣息。

BBC記者開著車在街上四處遊蕩，空氣仍瀰漫著汽車燒毀的味道。街頭人煙稀少，大部分的人仍不敢上街。(圖/路透社)

街頭人煙稀少，只有焚毀的車子向路人數說抗議故事。(圖/路透社)

#Kazakhstan: Protesters formed an improvised cavalry unit, confronting government forces on horses. pic.twitter.com/j7LcP3RMpR — Leon Sverdlov (@Leon_Sverdlov) January 6, 2022

BBC記者開著車在街上四處遊蕩，空氣仍瀰漫著汽車燒毀的味道。街頭人煙稀少，大部分的人仍不敢上街。軍隊與鎮暴警察封鎖阿拉木圖的各種大據點，阿拉木圖是抗議活動的重點。

當記者趨車接近廣場上的士兵，士兵們紛紛大吼起來，並對空鳴槍、警告記者不可靠近。BBC記者指出，過去阿拉木圖是個繁華都市，隨處可見綠色植物，街頭上到處都是餐廳與酒館。

地上散落損壞的防毒面具，不難想像不久前這裡發生劇烈衝突。(圖/路透社)

#Kazakhstan 🇰🇿: A footage from #Almaty shows one of the security forces was shot dead by protestors.

Unfortunately the weapon can not be seen in the video.

However, It was reported that protesters seized weapons from police stations and various security forces in #Almaty. pic.twitter.com/KPcDr9bdme — War Noir ☃️ (@war_noir) January 5, 2022

如今商店與銀行或遭破壞、或遭洗劫，恐要好長一段時間才能恢復。大部分的毀損集中在抗議民眾一開始聚集的大廣場周圍。周遭的媒體大樓遭破壞，市長辦公室也被燒毀，到處都是黑煙瀰漫，導致眼前只能看到一片漆黑。

截至7日，已沒有任何抗議的跡象，只有1小群人聚集在遭毀壞的建築物附近，拿著手機拍下殘景。不過，仍可聽到槍聲與爆炸聲，可能是鎮暴用的手榴彈。BBC指出，乍看之下以為是起霧，隨即意識到可能是催淚瓦斯或手榴彈產生的煙霧。

政府辦公大樓外牆已焦黑一片。(圖/路透社)

當訪問鄰近居民時，明顯感覺到他們又震驚又憤怒。抗議在哈薩克史無前例，當地民眾對抗議能如此快速的蔓延，並演變為暴力鎮壓感到震驚。部分人則樂見俄國與其他鄰國部隊抵達，希望他們能盡快協助恢復秩序。

1名婦女指出，政府在一開始就應該展現更堅定的立場。「假使他們一開始就使用武力，就不會引發動盪。也許害怕國際譴責，害怕使用武器，結果現在變成甚麼樣」

當然，也有人對抗議者表達同情。許多抗議人士來自農村地區，工資低、生活困難。1名22歲的廚師表示，「我能理解抗議者要求。我們工資沒有成長，大多數的人都在努力掙扎。但如今卻是搶劫與流氓行為，老百姓卻正受苦，這一切必須停止」。

騷動之後，一盞盞路燈彎腰於暴亂之下。(圖/路透社)

阿拉木圖現在糧食短缺、大型超市關閉，商店只收現金，卻很難找到提款機。網路也斷掉了，攔計程車顯得很危險。由於網路中斷、手機無法正常操作，難以得知城外到底發生甚麼事，謠言滿天飛卻很難查核。

以前哈薩克也曾發生動亂，但都是局部性的騷動；這是第一次大規模抗議，也是主要機場遭到攻擊。抗議的導火線雖然是燃油價格的提升，卻反映出民眾對政府的普遍不滿。

自總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）2019年卸任以來，民眾希望繼任的總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）帶來變革；真相卻是傳統精英依舊掌權。即使抗議活動暫時畫上休止符，但民眾不滿還是存在，另一次引爆點正在醞釀中。