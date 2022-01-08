富邦悍將8日再宣布簽下洋砲霸帝士（暫譯，Xavier Batista）、洋投范米特（暫譯，Joe Van Meter），包含先前宣布簽約的優瑪及艾思凱，目前已確定3投1野外援，4人也都列入中職首批來台專案申請名單，可望在二月全數抵台。

今年一月即將滿30歲的霸帝士來自多明尼加，身高190公分體型魁梧，可勝任外野與一壘兩個守備位置。霸帝士在17歲時加入美職小熊隊小聯盟球隊展開職業球員生涯，2016年來到亞洲加入日職廣島東洋鯉魚隊後開始展露打擊實力，累計日職一軍出賽263場，在770個打數中擊出62支全壘打，2019年更以單季26轟的表現成為隊上的全壘打王，2021年5至8月在墨西哥聯盟出賽66場也擊出19支全壘打，霸帝士兇猛的長程砲火可望為悍將打線帶來強大奧援。

34歲的范米特為經驗豐富的美籍右投手，2010至14年在美職小聯盟發展，15年起轉往美國協會聯盟與大西洋聯盟投球，2019年在大西洋聯盟先發出賽24場，144.2局的投球內容繳出10勝、WHIP0.96，以及全聯盟第一的2.30防禦率成績。近年分別在多明尼加聯盟、加勒比循環賽與墨西哥聯盟出賽並都成功幫助不同球隊拿下冠軍，經驗豐富的范米特將會是球隊倚重的外援戰力之一。

富邦悍將目前已和四名外籍戰力完成簽約，並順利取得工作簽證列入中職中職首批來台專案申請名單。後續球團仍會持續與其他外籍球員進行合約洽談，為2022年全新球季進行準備。