屏東九如輪胎廠驚傳火警，消防搶救，據悉1人受傷。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣九如鄉九如路二段某間輪胎廠8日午間驚傳火警，不僅濃煙直竄天際、火場內還不斷傳出爆炸聲響，目前大批警消仍在滅火搶救中，據傳有人全身50％大面積燒傷，對此，屏東消防局指出，確實有一人肢體燒燙傷，意識清楚已送醫，詳細狀況及起火原因將待火勢撲滅後釐清說明。

屏東九如輪胎廠驚傳火警，消防搶救，據悉1人受傷。（翻攝記者爆料網）