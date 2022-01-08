不斷傳爆炸聲！屏東九如輪胎廠火警濃煙狂竄 1人嚴重燒燙傷 13:382022/01/08 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東九如輪胎廠驚傳火警，消防搶救，據悉1人受傷。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東九如輪胎廠驚傳火警，消防搶救，據悉1人受傷。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真） 屏東縣九如鄉九如路二段某間輪胎廠8日午間驚傳火警，不僅濃煙直竄天際、火場內還不斷傳出爆炸聲響，目前大批警消仍在滅火搶救中，據傳有人全身50％大面積燒傷，對此，屏東消防局指出，確實有一人肢體燒燙傷，意識清楚已送醫，詳細狀況及起火原因將待火勢撲滅後釐清說明。 屏東九如輪胎廠驚傳火警，消防搶救，據悉1人受傷。（翻攝記者爆料網） 屏東九如輪胎廠驚傳火警，消防搶救，據悉1人受傷。（翻攝記者爆料網） 淡水公寓突竄大火8旬夫妻命危送醫 夫不治妻子急救中 驚悚畫面曝光！台中男酒駕自撞分隔島身亡 車頭遭護欄「剖半」 #屏東 #九如 #輪胎廠 #爆炸聲 #火災 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北基投億元買特斯拉兩套巨量儲能 首座屏東案場Q1併聯 12:102022/01/06 財經 傷害犯「屎遁」衝出警局躲校園 落跑24小時警顏面無光 10:452022/01/08 社會 重整大王 南港輪胎林學圃驚傳辭世 04:102022/01/06 財經要聞 屏東行車釀糾紛 惡煞持球棒怒毆騎士遭逮 17:512022/01/05 社會 屏東送雞湯給獨老 連續20年暖心暖胃 04:102022/01/08 地方新聞 屏東福安宮發錢母 上千信徒搶好運 04:102022/01/03 地方新聞 旭海觀音鼻自然保留區10周年影片 細數一條沒有公路的海岸線 16:572022/01/05 財經 屏東車城福安宮發虎年錢母 上千信徒清晨搶排 16:062022/01/02 生活 屏東雞湯送暖 為3000獨老暖胃也暖心 17:492022/01/07 寶島 綠鬣蜥「泳渡」小琉球驚人畫面曝光！ 學者提1事：免害怕 16:292022/01/04 社會 足球先生梅西驚傳確診 緊急隔離治療中 20:112022/01/02 國際 宣傳屏東市消費券 代理市長帶頭逛夜市消費 17:122022/01/04 生活 拚疫苗覆蓋率！屏東縣府再祭誘因 打疫苗送200元超商禮券 18:022022/01/06 生活 社會熱門新聞 不斷傳爆炸聲！屏東九如輪胎廠火警濃煙狂竄 1人嚴重燒燙傷 - 社會 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 - 社會 麥拉倫「任性鬼切」撞轎車 影片曝光網狂喊他負全責：太療癒 - 社會 「超胸」美魔女未戴口罩遭警攔 臉紅遭酒測嬌喊「沒那麼嚴重」 - 社會 陸軍下士大膽犯上 載女少尉一路襲胸環抱：不撒嬌我不開車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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