西藏自治區兩會剛剛結束，副主席張永澤被查。中央紀委國家監委網站8日發布消息，西藏自治區政府副主席張永澤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。「準70後」的張永澤成為今年中央紀委國家監委打下的「首虎」。

公開資料顯示，張永澤生於1969年3月，雲南丘北人。1998年5月，於中國環境科學研究院科技處副處長任內入藏工作，出任西藏自治區環境保護局副局長。5年多時間從副處級晉升到副廳級。2008年1月，張永澤出任西藏環保局黨組副書記、局長，成為正廳級領導幹部。2012年4月由升格的環保廳長，出任西藏山南地委副書記、行署專員。此後，張永澤三年三度履新。2015年6月，張永澤接任山南地委書記，2016年5月，張永澤出任「撤地設市」後的山南市首任市委書記。2017年5月，張永澤晉升西藏自治區政府副主席，成為當時最年輕的副省級領導幹部。

值得一提的是，擁有博士學位的張永澤早年是「學霸」，10年時間讀完大學、碩士、博士。1987年9月，張永澤18歲進入成都科技大學水利工程系陸地水文專業學習。大學4年後，在母校完成水文學及水資源專業碩士研究生生涯，畢業後，又考入四川聯合大學讀博士。1997年7月，博士畢業，到中國環境科學研究院工作。

大陸《大眾日報》用戶端報導，今年「首虎」落馬時間比去年早半個多月。去年中央紀委國家監委查的「首虎」是遼寧省政協前副主席李文喜。去年1月25日晚，中央紀委國家監委網站發布消息，李文喜涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。從「首虎」被查時間點看，今年中共中央反腐高壓態勢不減。