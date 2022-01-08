台大校長管中閔不續任校長，校長遴選即將啟動。校方今(8)日宣布，預計2月19日由校內投票選出遴選委員，4月6日前遴委會將召開第一次會議，最快預估在10月7日前選出新任校長。

台大今日舉行校務會議，校方在會議上宣布，預計2月19日舉行校長遴選委員會選舉，將選出21人組成遴選委員會，在21名成員當中，由台大校務會議選出18人，3人則由教育部遴派；而今天也選出各單位的監票人員，確保投票公平、公正。

台大主任秘書王根樹表示，依照規定遴選委員會規定，必須在校長任期屆滿10個月前成立，屆滿3個月前完成遴選程序。

王根樹說，校方推估相關日程，遴選會應在4月6日前召開第一次會議，5到7月間公開徵求人選，8、9月進行訪談和治校理念說明，9月下旬進行校務會議推薦投票，10月7日前由遴選會投票產生校長當選人。

王根樹強調，上述時程目前僅是「模擬推估」，確切日期要由成立後的遴選會決定。