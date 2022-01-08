「小皇帝」詹姆斯繼續交出完全不像37歲老將的超級全能球風！靠著詹皇8日拿下全場最高32分，外加8籃板、9助攻、4抄截與3火鍋的填滿數據表現，湖人最後在自家主場以134比118輕取老鷹，勇奪4連勝，目前21勝19敗戰績續居西區第6。

靠著布雷德利、蒙克兩名射手上半場就在三分線外開火，湖人很快取得兩位數領先，甚至一度領先老鷹到19分之多，不過接下來老鷹主將崔楊也展現強大火力，幫助老鷹逐漸追近，上半場結束，湖人64比61領先，蒙克半場就摘21分。

可是來到下半場，上半場打得有點沉默的詹姆斯突然開始爆發，隻手領軍湖人重新擴大領先到雙位數，來到最後2分34秒，詹皇上演飛身灌籃，幫助湖人取得130比112的絕對領先，雙方也順勢都換下主力，畢竟這場比賽勝負就此底定。

湖人全隊4人得分破20，除了詹姆斯，蒙克投進7顆三分球、獨拿29分，布雷德利與荷頓塔克各有21分，安森尼17分，韋斯布魯克拿下9分、13助攻與11籃板的罕見準大三元；老鷹以崔楊25分、14助攻與9籃板表現較佳，柯林斯也拿21分。