台股在7日指數開高並一度反彈走高至18444.12點，但隨後在主要電子權值股和非電股都轉為震盪的走勢，終場下跌198.16點，收在18169.76點，成交量3304.14億元；2022年首周台股周線收黑、終止連二紅。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，開年來台股先後有外資點火、重要權值股走強，以及聯準會升息步調加快等消息雜陳，其中金融股表現相對穩健，但高評價個股走勢受氣氛壓抑而暫時轉弱，去年底表現相對強勢的如IC設計、特用化學等近日則是相對疲軟。

安聯投信台股團隊表示，今年一開年，台股權值股走強，主要是受惠於基本面正向發展與外資回補，且市場對電子業展望並未過度樂觀。從基本面來看，預期晶圓代工產能供不應求，上半年代工價格有望持續上行，加上客戶需求能見度高，市場正向期待重要企業法說在營收、毛利率與資本支出的看法。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，預期在產業應用別與先進製程需求的展望，將有利市場對於HPC、data 的正向看法，在市場反應聯準會利空之際，應可低接電子族群。面對即將登場的第一季法說會，重要業者接單與存貨變化將是追蹤重點。

在國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，面對近日美債殖利率走高，加上隨著利率正常化的過程中，本來就會牽動今年股市的資金動能，但對市場總體影響不大，主要重點還是未來產業供需與價格的變化。

在題材上，安聯投信台股團隊表示，利差擴大有助金融股表現，CES／MWS展會有助電子新產品與新規格的市場熱度，疫情加劇有利運價維持強勢。在資金面，第二季市場將面臨量化寬鬆退場與利率走高的利空正在影響市場，但以基本面強度來看，反映之後，我們對於第一季正向的看法不變。