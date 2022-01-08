近期因地震不斷，居住安全也備受關注，宜蘭縣政府補助宜蘭市「新生活天地社區」85％、450萬元工程費補強結構，是宜蘭縣第一棟完成「階段性補強」補助案件，補強工程3月開工，今年底前完工後，可降低強震時傾倒風險，讓建築不再輕易軟腳。

宜蘭縣政府建設處表示，宜蘭縣有678個公寓大廈社區，其中有150個社區申請營建署耐震能力初步評估補助，再經詳評後，有10個社區因牆量不足等因素有安全上的疑慮，其中一個就是新生活天地社區。

縣府向中央爭取經費，1年的「階段性補強」金額補助可達2250萬元，每一案件最多還可補助工程費的85％，但因社區住戶未達成共識，1995年完工、有110戶的新生活天地社區，成為宜蘭的第一個獲階段性補強補助案件。

新生活天地社區管委會主委李振宏說，當初與住戶談結構要補強，住戶都想長久住在社區中，經過管委會臨時大會，住戶同意負擔金額，考量住戶收入不同，住戶再分4期付款，每1期支出約3000元，讓住戶都能接受。

新生活天地社區因1樓作為停車場，牆面較少，補強工程將在1樓施作15面剪力牆，工程經費548萬元，社區獲得最高85％、450萬元補助，社區只須分擔98萬元。

建設處坦言，許多建築結構有疑慮的社區，多半卡在公積金不足，才沒向縣府申請，盼在新生活天地社區後，有意申請「階段性補強」的社區可電洽建設處使用管理科，洽詢電話03-9251000轉1330。