台南市日本人交流協會8日聯合在地企業與社團，在漁光島發起淨灘活動，台南市長黃偉哲到場感謝台日合作保護沙灘美景，提及雙方在日本311地震與台灣新冠肺炎疫情中互助度難關，台、日地方持續強化友善連結。

台南市日本人交流協會去年7月成立即投入在地各項公益活動，包括贈送繪本給台南市立圖新總館、辦理親子繪本工作坊、準備食物招待偏鄉學生參加耶誕點燈活動。

台南市日本人交流協會8日聯合東東餐飲集團、月牙灣慢跑團、台南市律師公會與奇美食品等在地企業與社團，舉辦漁光島淨灘。

黃偉哲到場感謝台日企業與社團聯手在春節前夕維護台南市海岸線美景，提及雙方在311地震與新冠肺炎疫情中的互助情誼穩固，台南市與日本各城市在官方與民間管道同樣密切交流。

台日民間社團8日共出動200人淨灘，2小時內共清出10大袋垃圾量，多數為菸蒂、瓶罐與塑膠等。

每年都舉辦淨灘活動的東東餐飲集團，8日出動50名員工，董事長李日東表示，自己常在漁光島晨跑，跑步時總是發現許多人為垃圾，愛護環境不分國籍，淨灘可以促社會大眾提升環保意識，地球才能永續生存。