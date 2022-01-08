Antonio Brown has a meltdown at the hand of the #Jets and #BraxtonBerrios pic.twitter.com/RGhSYpyrOu — Miller (@mmmmillah) January 2, 2022

NFL前海盜隊外接員安東尼歐布朗（Antonio Brown ）本月3日在比賽中失控脫衣離場的風波，布朗親自解開這個謎題，原來他是受傷了拒絕上場。布朗前日在播客節目說，他的腳踝有傷，這是教練、隊友大家都知道的事，總教練卻逼他上場，因此布朗當場決定「一走了之」。

「你想像一下自己在戰鬥中，你該死的腳踝已經爆了，你幾乎無法跑動。你自以為可以信任的那些人，你的球隊，跟你一起來這裡的那些人，他們都知道這個情況。」布朗表示，教練強迫他上場，隊友也沒挺他，好像他扮傷不上場一樣，他的自尊不允許這種事，所以他發飆了。

總教練艾倫斯（Bruce Arians）隔天宣布海盜隊解雇布朗，他說布朗的健康沒問題，他強調「布朗一次都沒有向醫生與防護員提過他的腳踝問題」。根據艾倫斯敘述，他看見布朗趕走了教練，他過去詢問怎麼回事，布朗說他不打了，艾倫斯問他為什麼，布朗說我不碰球了，艾倫於是叫他馬上滾蛋。

布朗過去惹了不少麻煩，名聲欠佳，球迷也在網路嘲笑他。布朗抱怨自己的低薪，不滿海盜四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）被大家當成英雄，還宣稱「布雷迪自己一個什麼屁都做不到，他需要我們。他把我當成朋友是因為我很會打球。」事已至此布朗仍不打算退休，他自認還能夠繼續打NFL。