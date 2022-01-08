中央流行疫情指揮中心宣布第3劑施打間隔時間從5個月縮短為12周，台南市政府衛生局8日上午在新營區衛生所提供BNT疫苗隨到隨打接種服務，所方表示，相較過去幾周平均每日的接種人數不到50人，今天總計施打138人，接種情形很踴躍，其中打第3劑的占比最多。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，建議所有18歲以上民眾都應接種第3劑新冠肺炎疫苗，並將間隔縮短至12周。台南雖未特別增設施打第3劑據點，但8日至10日提供5處BNT疫苗隨到隨打站，8日上午在新營區衛生所和台南市文化中心辦理。

新營區衛生所今天早上9點至11點開放施打，8點半就有長輩到場等打BNT疫苗，新營區長翁振祥也一早前往施打第3劑。所方表示，昨天中央一宣布後，陸續接獲民眾詢問電話，多數人是已選好想要的疫苗品牌，但不曉得去哪裡接種；有些則是問衛生所的接種時程表。

新營區衛生所護理長戴雅鳳指出，由於現在許多醫療院所或疫苗接種站，都提供隨到隨打，新營衛生所過去幾周每日的接種人數不到50人，有鑑於這次桃園機場染疫事件，加上第3劑施打間隔時間縮短，許多民眾第2劑滿12周，趁著假日有空，趕快來追加打第3劑。