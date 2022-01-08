毛澤東長媳、毛岸英妻子劉思齊過世，享年92歲。圖為劉思齊生前紀念毛岸英雕像。（湖南日報·新湖南用戶端）

據《湖南日報》·新湖南用戶端8日消息，毛澤東長媳、毛岸英的妻子劉思齊，7日凌晨1時47分在北京逝世，享年92歲。

劉思齊，又名劉松林，1930年3月2日出生於湖北，毛岸英的妻子，中共先烈劉謙初和張文秋的女兒。

劉謙初1922年考入北京燕京大學，與李大釗領導的學生組織建立祕密聯繫，接受中共地下黨組織領導。1927年1月加入中國共產黨。次年夏任中共福建省委書記。1929年2月被黨中央調到山東工作。1931年4月被殺害於濟南緯八路刑場，時年34歲。

張文秋是毛澤東的革命戰友。1927年，在武漢召開的中共第五次代表大會上，毛澤東見到張文秋，說：如果你生了女兒，我們就要「結親家」。

1946年，毛岸英祕密回到延安，遵照父親的囑咐，去鄉村勞動。中共建政後，毛岸英在北京機器總廠任黨支部副書記。1949年10月15日與劉思齊結婚。韓戰爆發後，毛岸英參加志願軍，1950年11月25日犧牲於朝鮮半島。

1962年2月，劉思齊與空軍學院教員楊茂之結婚，生有兩子兩女，其中長子叫楊小英，是為懷念毛岸英起名的。後來劉思齊分配到軍科院工作，直至退休。

當時，毛澤東力改舊習，喜事簡辦，將自己1945年重慶談判時穿的大衣作為禮物送給新人，並風趣地說：「你們結婚了，我很高興。可我又沒有什麼東西送給你們。這件大衣送給你們倆，略表我的心意。以後岸英白天穿，晚上你們倆蓋，也算我送了禮物給思齊了。」