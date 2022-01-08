台中市立委第二選區補選明日舉行投票，民進黨台中市議員陳世凱在臉書貼出過去與國民黨立委候選人顏寬恒競選立委時，被警方要求穿防彈背心的照片，呼籲選民票挺民進黨立委候選人林靜儀。對此，前立委孫大千直呼，這是在上演「台灣霹靂火」嗎？這根本就是「裝可憐黑對手騙選票」的賤招。

孫大千今（8）日在臉書指出，任何一場立委選舉時，不論是大選或者補選，警方都會針對每一位立委候選人提供相關的維安服務，在候選人要進行最後的遊街和掃街行程中，維安隨扈大多會建議候選人在外套內穿上防彈衣以防萬一，這是警政署的標準作業流程，並不僅僅是在台中第二選區，在全國每一個選區都是如此。

孫大千並以自己的經驗表示，他在過去六次參選立委的過程中，都有向警方申請維安隨扈，在最後的造勢場合以及遊街掃街時，大部分也有遵照警方的建議在外套內穿上防彈衣，以避免不必要的意外傷害。而在選舉期間穿防彈衣的照片他有一大堆，「按照陳世凱這樣的低級邏輯，難道我參選的選區都是黑道把持的選區嗎？」

孫大千直言，用一張穿防彈衣的照片就想要欺騙台中第二選區選民的選票，會不會太看不起選民的智慧了？有這麼多美國時間去抹黑在地的顏寛恒，不如花一點時間好好去宣傳空降的林靜儀吧？