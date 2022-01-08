高雄市長陳其邁特地到場與民眾共襄盛舉，也提筆寫下「虎氣沖天」字樣的春聯。（洪浩軒攝）

第15屆高雄眷村文化節8日於鳳山黃埔新村隆重開幕，由於年節將近，此次眷村文化節主題設定為「犇向幸虎」，更特別舉辦「千人揮毫迎虎福」的寫春聯開幕活動，高雄市長陳其邁特地到場與民眾共襄盛舉，也提筆寫下「虎氣沖天」字樣的春聯。

高市府文化局表示，鳳山眷村是高雄眷村最早活化的區域，眷村文化節也已經連續15年在國定古蹟「原日本海軍鳳山無線電信所」舉辦，從日治時期至今，該處兼具國防與人權意義，並匯聚中國各省移民來此安身立命共創的記憶。

由於萬眾期待的年節將至，此次眷村文化節活動特別加入年節元素，除了將活動主題訂為「犇向幸虎」，呼應國人一起走過牛年風雨，奔向下一個幸福的虎年，更特別在開幕當天舉辦「千人揮毫迎虎福」活動，大朋友、小朋友紛紛提筆寫下新年賀詞，期許自己虎年能夠順利，現場氣氛熱鬧滾滾，而陳其邁也寫下「虎氣沖天」字樣的春聯。

陳其邁表示，由於許多眷村中的長輩都是過去從中國大陸、大江南北各省市來到台灣，隨後落腳在鳳山，有非常豐沛的文化資產，所以國防部已經核定鳳山區27公頃眷村改建計畫，市府也正積極辦理都市計畫變更及容積移轉，未來將取得土地管理權，並在預算上全力支持眷村保存，讓鳳山的九大眷村、四大新城的共同記憶都能延續下去。

文化局長王文翠表示，除了開幕日的「千人揮毫迎虎福」活動，8日、9日連2天還有許多系列活動，包括眷味市集、眷村童玩闖關、眷村講座、眷村電影、親子野餐、迎春雜技、眷村生活展、走讀漫遊等，廣邀民眾年前來體驗眷村過年氛圍。