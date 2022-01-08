不少人下班聚會時，會與朋友相約到熱炒店放鬆，不過其實有些食物的熱量高的嚇人，再搭配上啤酒，一整天的熱量就爆表了。營養師高敏敏近日在臉書粉專，整理出常見熱炒料理的熱量，其中的「蒜泥白肉」看似清淡，但熱量卻是第一名。

營養師高敏敏分享常見熱炒熱量，前5名分別是「蒜泥白肉（300g）1120kcal」、「醬爆雞丁（350g）720kcal」、「沙茶羊肉（400g）695kcal」、「薑絲大腸（300g）680kcal」及「醉雞（600g）640kcal」，而一瓶600ml的啤酒則是294kcal。

其中看似清淡的蒜泥白肉，熱量卻是排行第一，雖然是川燙料理，吃起來感覺很清淡，但蒜泥白肉的豬肥肉切片，本身油脂量就很高，建議高血脂或要減脂的人需特別控制，或是盡量不要吃，另外，薑絲大腸、沙茶牛肉、醬爆雞丁也是屬於熱量地雷菜色，不只熱量高，過多調味也會導致鈉含量攀升。

營養師高敏敏建議，民眾在選擇熱炒時，多以低脂海鮮為主、肉類為輔，最好減少肥肉及內臟類的餐點，再者，最好選擇清蒸、汆燙為主的烹調方式，以免重鹹造成水腫及鈉含量攝取過多，而且飲食均衡很重要，大魚大肉之餘，別忘了點炒青菜，但優先選擇涼拌或特製少油，因為熱炒菜會導致油脂攝取過多。

如果真的想吃高熱量餐點，最好以原味為主，減少使用醬料，怕吃進太多醬料，可以在碗底預留一些白飯，能幫助吸取多餘的湯汁及醬料，另外，也可以用無糖茶、水來代替啤酒，減少攝取過多熱量。