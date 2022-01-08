星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤座、處女座、水瓶座的善良層次很高，他們不會濫用自己的同情心，來盲目幫助他人，而是對真正有困難的人伸出援手，因此他們的善心顯得非常高級。

▍1.天秤座

天秤座不但善良，而且待人真誠，他們的善意不分對象，無論貧富貴賤都一視同仁，只要看到有人需要幫助，從來不會吝於主動伸出援手，他們非常博愛，隨時隨地都展現出平易近人的態度，只要和他們相處過，將會留下深刻的印象，並給予他們很高的評價，天秤座的善良絕對不是表面工夫，而是高層次人格特質的展現。

▍2.處女座

處女座內心世界很善良，他們是標準的嘴硬心軟之人，嘴巴上不一定會承認自己真正的想法，但從實際行動就會看出他們高尚的人格。處女座看人的眼光很精準，知道哪些人值得自己付出，哪些人應該儘早遠離，他們不會盲目付出善心，只有面對值得的人才會毫不保留的展現善意。如果有假惺惺的人接近他們，可能會被他們回以冷淡的態度，小人在他們的面前可說是無所遁形，他們善良但不濫情，善良的層次非常高。

▍3.水瓶座

水瓶座看似隨和，其實很精明，他們認為善意只需要對值得的人付出，不然就是在浪費自己的心力，他們能一直維持善良的本性，卻不會同情心氾濫，總是能精準的篩選掉不知道感恩、或只是想要佔便宜的小人，然後全心全意的幫助真正有困難的好人，如果在他們眼前不知收斂，他們甚至會直接拆穿對方的假面具，毫不留情面。