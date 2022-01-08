合歡山武嶺至松雪樓一帶斷斷續續出現雨夾霰，昨入夜後至今清晨，氣溫更盪到近0度，山區降下雪花、積雪。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

高山持續濕冷，合歡山松雪樓昨晚8時起斷續有霰夾雪，因氣溫持續下降，依氣象局預測，雪線恐下降至大禹嶺路段，花蓮警方說，目前高山最新雪況，台7甲昆陽至小風口路段，因積雪結冰未融，限掛雪鏈通行，提醒上山民眾注意。

受東北季風影響，高山濕冷、水氣充足，合歡山武嶺至松雪樓一帶斷斷續續出現雨夾霰，昨入夜後至今天清晨，氣溫更盪到近0度，山區仍有一波水氣，除了下起冰霰，也夾雜片片雪花，讓少數留在山上等雪的遊客超開心，不過目前只能加掛雪鏈才能上山。

花蓮新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁受訪表示，昨天晚間8時起松雪樓出現降雪，但雪量不大，部分路段路面結冰，但不至於積雪，雖有車輛打滑事件，都能迅速排除，沒有人員受傷。

阮漢魁說，氣溫持續降低，預估雪線將續下降至大禹嶺路段，提醒民眾上山務必做好準備，車輛須加掛雪鏈，並注意氣象預報及交通資訊。

公路總局第四區養護工程處處太魯閣工務段發佈部新聞稿指出，昆陽至小風口（29k~36K）積雪結冰未融，限加掛雪鏈通行，提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依管制公告，機車、重機及乙類大客車均禁止進入。