《紐約郵報》7日報導，美佛羅里達州的1名31歲輕熟女，3週前為家人通報自公寓離奇失蹤迄今。不過，近日有遊客出面指稱，曾在韋基瓦斯普林斯州立公園(Wekiwa Springs State Park)看過該女子，並提供該女在河中沐浴影片佐證。孰料，當地警長在看到影片後驚呼，那裏到處都鱷魚。

現年31歲的米蘭達羅莎(Paola Miranda-Rosa)，3週前為家人通報失蹤。家人表示，最後看到她是在奧蘭多親戚的公寓中。不過，歐夏拉郡(Osceola County)警長辦公室本週卻透露，有旅客指證曾在2021年12月18日在韋基瓦斯普林斯州立公園(Wekiwa Springs State Park)看到該女子，而這一日恰巧是她家人看到她最後一面的隔天。

旅客還向警方提供一部很像偷拍片的影片；影片中米蘭達羅莎獨自一人在河中沐浴、游泳。警方表示，家人看影片後確認該女就是米蘭達羅莎。

然而，讓眾人虎軀劇震的是，韋基瓦河是「史前巨獸」短吻鱷的棲息地，以大量鱷魚出沒知名於當地。

雖然公園管理員表示很少發生攻擊事件；但警方不敢大意，使用高科技水下攝影鏡頭在她最後一次出沒的地方反覆搜索，長達4.5英里，並在河岸兩旁的樹林裡搜索她的芳蹤。目前警方已在公園內找到她駕駛的車子。

2015年，曾有一名奧蘭多婦女在該河游泳時，遭鱷魚攻擊而失去部分右手臂。警方表示，米蘭達羅莎有躁鬱症，曾有傷害自己的紀錄，但家人強調她近來沒有自殘的跡象。她失蹤前身穿藍色牛仔短褲綠白襯衫，體重約65.7公斤。

原本公寓內失蹤，讓警方懷疑這可能是起擄人勒贖或兇殺案；但如今，不免讓人擔心米蘭達羅莎慘遭鱷吻。