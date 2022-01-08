毛澤東長媳劉思齊7日過世，陸媒報導，劉思齊與毛岸英婚後不到一年，韓戰爆發，毛岸英參加志願軍，1950年11月25日犧牲於朝鮮半島。毛澤東除了為視如己出的劉思齊安排再嫁。也讓次子毛岸青娶了劉思齊的妹妹邵華。

據中共《學習時報》報導，相對於對岸英要求上的「嚴」，毛澤東對大兒媳劉思齊，展現的是更多的「慈」。不是己出，勝似己出。他在家書中常常直呼「思齊兒」「女兒」「娃」，有時以「親愛的思齊兒」相稱，意在給「女兒」以更多的父愛，緩解她失去丈夫後的孤寂和苦痛。

為了從根本上解決思齊之苦，毛澤東決定出「大招」，施「猛藥」，幫助兒媳早日走出困境。1961年6月13日在以「女兒」相稱的一封信中這樣寫道：「你為何老勸不聽呢？下決心結婚吧，是時候了。五心不定，輸得乾乾淨淨。高不成低不就，是你們這類女孩子的通病。是不是呢？」「信到，回信給我為盼！」這位日理萬機的公公，百忙中再度關心兒媳的改嫁再婚之事。且言辭懇切，並作跟蹤，令人動容。

對這份不尋常的父愛，思齊曾感慨道：「岸英犧牲以後，爸爸關心我的思想、學習、工作、健康……到後來，他像慈母一樣關心我的婚姻……」

1962年1月，得知劉思齊與空軍學院強擊機教研室教員楊茂之即將喜結連理，毛澤東很高興。欣喜之餘，手書新創作的《蔔運算元·詠梅》送給思齊，作為給女兒的新婚賀禮。結婚那一天，又派葉子龍給劉思齊送去300元人民幣，作為陪嫁的禮金。如此父愛，令人生敬。

劉思齊楊茂之結婚後生有兩子兩女，其中長子叫楊小英，是為懷念毛岸英起名的。後來劉思齊分配到軍科院工作，直至退休。

《湖南日報》·新湖南用戶端以「父夫曾為烈士，義結同心，思縈故土，筆下吐虹霓，望京闕雲寒，朵朵紅梅懷毅魄；姊妹皆入毛家，花開連理，情繫偉人，胸中搖海嶽，惜板倉雨冷，枝枝翠柏吊貞魂。」悼念劉思齊。其中提到的「姊妹」，是指劉思齊同母異父的妹妹邵華，1938年10月出生於延安，1979年加入中國共產黨。1939年，隨父母前往蘇聯途中被軍閥關押。1946年，經中共組織營救出獄回到延安。1960年，與毛澤東次子毛岸青結婚。2008年6月在北京逝世，終年69歲。