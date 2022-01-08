一名家住南部的14歲的少女，盼望在網路上得到友情與愛情，透過交友軟體，連續結識兩名男大生，但兩名男大生也心懷不軌，竟然要少女拍攝裸照垂給她們觀賞，少女為了證明自己的愛，竟天真的在家中拍攝猥褻裸照傳給兩人少女父母得知後氣炸，堅持對兩人提告，法官考量兩名男大生並未脅迫少女，也未散播不雅照，且事後均賠錢換和解，輕判他們緩刑4年。

根據判決書記載，一名14歲少女，因為渴望交友與愛情，透過交友軟體SOUL，同時結識一名18歲與23歲男大生，但兩名男大生明知少女年幼，竟在109年6、7月間，要少女拍攝自身裸照以及私密照，傳給他們欣賞觀看。

少女在毫無考慮下，竟然自拍裸照傳給兩名男大生。事後少女父母在電腦內發現女兒照片及通訊紀錄，幾乎氣得暈過去，立刻帶著女兒報警。

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法院調查，兩名男大生行為固不足取，但犯案時僅23、18歲，年紀尚輕，在透過行動電話交友軟體SOUL認識A 女後，成為男女朋友，聊天時方請求A 女傳送自拍猥褻照片供其觀覽，與利用少年無知騙取猥褻行為照片，再加以散佈者尚有不同，犯罪動機、手段尚非惡劣。

法官審酌，兩名男大生知少女於案發時為12歲以上未滿18歲之少年，身體自主能力尚未臻至成熟，思慮亦未周詳，竟為滿足自己慾望，引誘A 女自行拍攝猥褻照片供其觀看，妨害A 女之身心健全發展，但念及兩人年輕識淺，犯後坦承犯行，且均已與A 女及家人和解，輕判兩人緩刑4年。