靈鷲山桃園普仁獎頒獎典禮8日在桃園市桃園高中舉行，表揚108位品德優秀的學生。（靈鷲山提供）

靈鷲山桃園普仁獎頒獎典禮8日在桃園市桃園高中舉行，表揚108位品德優秀的學生，有學生經濟不好，仍努力助人，還捐髮給癌友。也有學生下課幫忙資源回收貼補家用，雖有經濟壓力，但目標是向陳樹菊可以助人。

其中幸福國中8年級體育班學生劉潔是女子籃球隊重要成員，在消耗大量體能專長訓練後，仍能保持優異成績，擔任班長、數學及英文小老師，熱心解答同學問題，是老師的好幫手。他和罹患口腔癌的父親、母親、姊姊同住，家中經濟狀況雖然不好，卻能正面思考，積極向上，平日主動協助灑掃、洗碗等家務，假日加入學校快篩站防疫志工，還將長髮捐給癌友。獲得普仁獎學金，只想給生病的爸爸買營養品。

另外就讀山頂國小6年級的毛願淇，生長在單身家庭，父代母職，扶養她和弟弟，家中還有年邁的奶奶。雖爸爸前一陣子罹患食道癌，她仍樂觀向上主動幫老師拿作業、教具、擦黑板等，擔任數學小老師及課後班班長，協助其他同學課業問題，甚至犧牲午休時間幫忙打掃教室。課後和父親資源回收貼補家務，還跟奶奶學家鄉菜及醬料。更敬佩的是，她希望也能像陳樹菊阿嬤一樣，用自己的力量回饋社會！」

副市長李憲明、議長邱奕勝、教育局長林明裕、立委萬美玲、議員蘇家明、黃婉如、陳美梅等均到場，鼓勵逆境中依然堅忍向上的小太陽。「美好的品德，帶來尊貴燦爛的生命！」靈鷲山開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，創立普仁獎，它是美善品德的呈現，也是善能量匯聚的平台，19年來，各地累計選拔出9753位得獎國中、小學生。

普仁獎推動迄今，著重學生品德與孝行，透過師長推薦，志工實地家庭訪問，發掘在艱困環境中奮發向上，保有正面、積極、樂觀、愛心、願力的孩子，每個普仁小太陽的生命歷程，都是平實而深刻的故事，令人動容。

另桃園今年有120位學生報名參加甄選，經過嚴謹的初選、複選作業，共有108位孩子獲獎，國小61位、國中47位。其中，龍岡國中蔡勻捷、幸福國中劉潔、山頂國小毛願淇、建德國小李沛潔、林森國小吳芯喬、富林國小鄭元智、高榮國小邱丞緯7位，獲入圍全國普仁獎。桃園市教育局特別準備120本激勵書籍《活下去》贈送給學生。全台得獎名單詳見 https：／／puren.ljm.org.tw／page3.aspx？cid=106＆lid=123＆id=167 。