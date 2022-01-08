陳時中證實 桃機再增兩人「快篩陽性」 14:302022/01/08 中時新聞網 何立雯 、 王嘉慶 、中時、 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中證實桃機再增兩人「快篩陽性」。圖為民眾接受採檢的畫面。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃機群聚累計14人確診，今天下午又傳出2名機場人員快篩陽性的消息。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上證實，的確有2個人快篩陽性，目前等待PCR的撿驗結果中。 陳時中表示，今天快篩陽性的2名個案，其中一名是航廈的手推車人員；另一人則不是同單位的人。 桃機群聚下修11例 源頭指向機場「這地方」 未列美為重點高風險國家 柯文哲轟：他不懂還有幕僚 #快篩陽性 #桃機群聚 #陳時中 #機場 #快篩陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 稱外國人都禁止入境 陳時中脫口「4字」 網酸：又在抱美國大腿 09:162022/01/08 政治 境外移入個案創新高 顧忌美國 竟擬取消高風險國管制 04:102022/01/08 焦點要聞 暫不升第三級 桃機疫情進入社區 第三劑提前開打 04:102022/01/08 財經要聞 疫情炸鍋 金嗓歌友會列社區傳染 04:102022/01/08 焦點要聞 每50人就有1人染疫 陳時中宣布 媒體禁採訪入境旅客 14:382022/01/08 生活 境外＋58破紀錄！陳時中一句「恐怖預言」 網怒：看好戲嗎 10:322022/01/08 政治 「傳播鏈不只一條」桃機有3萬人 鄭文燦：確診感染源不同 10:062022/01/08 生活 確診者分散各醫院 柯嗆會遍地烽火 04:102022/01/08 焦點要聞 新確診司機感染源待確定 陳時中：與另一司機互相感染可能性低 14:442022/01/08 生活 陳時中證實！桃機群聚再＋1 女保全確診 小黃司機待複驗 21:182022/01/07 生活 時中驅魔 全民怕怕 04:102022/01/08 時論廣場 生活熱門新聞 第三劑怎麼選才好？專家曝1原則 都打同廠牌GG了 - 生活 只有今天！北市第三劑開放預約 常見5QA一次看 - 生活 單獨針對桃園「升3級警戒」？ 陳時中4字嚴肅回應 - 生活 確診計程車司機足跡曝光 宜蘭喜互惠、西門町小7入列 - 生活 35歲懶女一躺20年 「裝癱瘓」靠家人餵飯換衣 結局曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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