桃機群聚累計14人確診，今天下午又傳出2名機場人員快篩陽性的消息。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上證實，的確有2個人快篩陽性，目前等待PCR的撿驗結果中。

陳時中表示，今天快篩陽性的2名個案，其中一名是航廈的手推車人員；另一人則不是同單位的人。